Landesliga: Neresheim erkämpft sich einen Punkt

Der SV Neresheim hat sich mit dem 1:1 in Oberensingen einen Punkt in der Fußball-Landesliga erkämpft. Der TSV Oberensingen, der die letzten drei Spiele nicht mehr gewinnen konnte und trotzdem noch auf dem zweiten Tabellenplatz steht, zeigte von Beginn an, dass diese sieglose Serie ein Ende nehmen soll. Die Gastgeber hatten auf dem sehr kleinen Kunstrasen sehr viel Ballbesitz und drückten die Gäste aus Neresheim sehr weit in die eigene Hälfte.

Doch der SVN nahm diese Rolle gut an, verschob extrem diszipliniert und verteidigte leidenschaftlich. So entwickelte sich eine Begegnung, in der die Gastgeber zwar sehr viel Ballbesitz hatten, jedoch kaum zu klaren Abschlussaktionen kamen. Richtig gefährlich wurde es in der 25. Minute. Nach einem langen Ball über die Abwehr rutschte Gentner als letzter Mann aus und konnte nur noch mit einem Handspiel verhindern, dass Parrotta alleine aufs Tor zuläuft. Der Schiedsrichter entschied jedoch zum Ärger der Gastgeber nur auf eine gelbe Karte. Den fälligen Freistoß setzte Özkahraman auf die Latte. Die größte Chance aus dem Spiel heraus für die Oberensinger hatte Latte, der nach extrem abseitsverdächtigem Zuspiel plötzlich völlig frei vor Aubele auftauchte, links und rechts noch einen freien Mitspieler neben sich hatte doch überhastet am Tor vorbeischoss. Doch auch die Gäste aus Neresheim setzten immer wieder Nadelstiche durch gute Konterangriffe. Vor allem Knaus leitete auf der linken Seite immer wieder gute Aktionen ein. Doch bei den Abschlüssen von Denis Werner und seinem kleinen Bruder Amir Werner zeigte Hekele gute Paraden und so blieb es bis kurz vor der Pause beim 0:0. Bis Marianek leichtes Spiel hatte, den Ball über die Linie ins leere Tor zur 1:0-Pausenführung zu drücken.

Doch so gut die erste Halbzeit für den SVN endete, so schlecht begann die zweite. Bereits in der 49. Minute verloren die Gäste nach einem eigenen Einwurf tief in der eigenen Hälfte den Ball, Oberensingen schaltete schnell um und Er schloss aus 20 Metern unhaltbar ab und erzielte den Ausgleich. Die Gastgeber erhöhten nochmal den Druck, Ballbesitzphasen gab es für die Neresheim nun so gut wie keine mehr. In der 60. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf gelb-rot für Gentner. Doch auch in Unterzahl wehrten sich die Neresheimer gegen immer stärker aufkommende Gastgeber, die auch zeigten, warum sie zu den absoluten Top Teams der Liga gehörten. Richtig knapp wurde es nur einmal, als Er aus sechs Metern zum Kopfball kam, jedoch knapp übers Tor köpfte. Doch auch der überraschende Siegtreffer für Neresheim wäre noch möglich gewesen. Einen Freistoß von Cay lenkte der Keeper erneut gerade so noch an die Latte. Auch nach einem Eckball fehlten Hajtic nur wenige Zentimeter um den Führungstreffer für die Gäste zu erzielen.

Insgesamt war der TSV Oberensingen fußballerisch klar die bessere Mannschaft, doch durch eine geschlossene und kompakte Mannschaftsleistung und durch einen aufopferungsvollen Kampf verdienten sich die Neresheimer den Punkt.