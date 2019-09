Landesliga: Bagceci trifft in Neresheim

Der SV Neresheim musste in der Fußball-Landesliga die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen – 0:2 (0:1) gegen Türk Spor Neu-Ulm.

Der SVN kam zunächst gut in die Partie. Man dominierte die Anfangsphase und hatte gute Chancen um in Führung zu gehen. Nach einem Freistoß von Werner kam Hajtic am zweiten Pfosten frei zum Ball und drückte ihn über die Linie. Der Torjubel verstummte aber wieder schnell, da die Linienrichter auf abseits entschied. Kurz darauf tankte sich Marianek auf der rechten Seite durch und legte quer auf Dennis Werner, doch der traf den Ball nicht richtig und schoss drüber.

Von den Gästen war in der ersten halben Stunde nichts zu sehen. Doch mit ihrer ersten echten Torchance zeigten die Neu-Ulmer direkt höchst effizient. Nach einer Balleroberung auf Höhe der Mittellinie schalteten die Gäste blitzschnell über die linke Seite um. In der Mitte nahm Tekin die Hereingabe direkt und versenkte den Ball sehenswert per Volley genau im Eck. Von nun waren auch die Gäste besser im Spiel und zeigten bis zur Pause immer wieder über Bagceci, welch spielerische Klasse in der Mannschaft steckt.

Der SVN kam aber wieder hoch konzentriert aus der Kabine. Die Hausherren waren nun gut in den Zweikämpfen und legten auch eine gewissen Ballsicherheit an den Tag. Aber was auch vergangene Woche schon zu erkennen war, zeigte sich auch in diesem Spiel wieder. Im letzten Drittel fehlt es den Neresheimern an der entscheidenden Durchschlagskraft. Immer wieder kommt man über den Flügel in aussichtsreiche Positionen, aber klare Torchancen konnte man sich kaum noch erspielen. Mit zunehmender Spieldauer und zunehmendem Risiko der Gastgeber ergaben sich natürlich Kontergelegenheiten für die Gäste. Zehn Minuten vor Schluss war es Ex-Profi Alper Bagceci, der nach einem Konter alleine vor Aubele auftauchte, die Nerven behielt und souverän mit links das 0:2 erzielte.

Insgesamt zeigten sich die Gäste schlicht effektiver. Für den SVN steht am nächsten Samstag in Frickenhausen das dritte Aufsteigerduell infolge an und die nächste Chance auch auswärts den ersten Landesliga-Sieg einzufahren.