Landeskinderturnfest: Die Kleinen wirbeln über die Bühne

Laute Musik dringt durch die Aalener Innenstadt. Hunderte Kinder wuseln durch die Gassen. Manche noch an der Hand von Papa oder Mama. Regenschirme und Kapuzen dominieren das Bild auf dem Sparkassenplatz. Allerdings nur vor der Bühne. Denn oben treten verschiedenen Gruppen aus ganz Baden-Württemberg auf. Da zeigen die Kinder, was sie so alles drauf haben.

Die Kleinen scheinen unbeeindruckt von all dem Wasser, das auf sie herunterfällt. Ganz nach dem Motto: Jetzt ist Landeskinderturnfest – komme, was da wolle. In bunten und ausgefallenen Kostümen wirbeln die Kinder zu den Rhythmen aus den Boxen. Angefeuert von beeindruckten Zuschauern.