Landesgesundheitsamt registriert 180 Neuinfektionen am Mittwoch

Erneut hat das Landesgesundheitsamt im Ostalbkreis am Mittwoch viele Neuinfektionen registriert. Mit 180 Positivfällen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 13.472. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt somit weiterhin auf hohem Niveau. Innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner haben sich 258 Menschen angesteckt, im gesamten Kreis waren es im selben Zeitraum 809.

Immerhin eine positive Nachricht gibt es. Im aktuellen Lagebericht tauchen keine weiteren Todesfälle auf. In der jüngsten Vergangenheit stieg der Wert kontinuierlich an. Der Ostalbkreis lag mehrfach im oberen Bereich mit Blick auf die anderen Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Der Wert bleibt am Mittwoch bei 337.

Die aktiven Fälle haben sich laut Landratsamt nur leicht erhöht. Fünf weitere Fälle kamen hinzu, derzeit (Stand Dienstag) sind 1365 Menschen im Ostalbkreis mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Gesundheitsamt hat außerdem die wöchentliche Aktualisierung der Impfzahlen vorgenommen. Mittlerweile haben 39.255 (+5299) die Erst- und 9678 Impfwillige die Zweitimpfung erhalten (+345).

Mit Blick auf die Städte und Gemeinden setzt sich der Trend fort. In Schwäbisch Gmünd hat es erneut einen Anstieg gegeben. 282 Menschen sind derzeit (Stand Dienstag) infiziert, das sind zwölf mehr als am Vortag. In Aalen ist der Wert um elf auf 352 Positivfälle gesunken. In Ellwangen sind es aktuell 61 Fälle (-8), in Bopfingen 47 (+3).