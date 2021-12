Landesgesundheitsamt ergänzt fehlende Daten für den Ostalbkreis

Bei der Übertragung der Corona-Daten vom Landratsamt Ostalbkreis zum Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat es am Montag erneut eine Panne gegeben. Das bestätigt die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Jedoch habe dieses Mal der Fehler nicht beim eigenen System gelegen.

Das berichtet Kreissprecherin Susanne Dietterle am Dienstag. Demnach habe das Gesundheitsamt alle Zahlen weitergeleitet und auch keine Fehlermeldung erhalten. „Dennoch sind die Daten nicht angekommen“, so Dietterle. Nun seien am Dienstag die 91 Neuinfektionen vom Montag mit denen vom Dienstag zusammengerechnet worden. Das Landesgesundheitsamt führt im aktuellen Lagebericht 340 Fälle auf.

Die Daten würden auch in der Inzidenz berücksichtigt. Bereits in der vergangenen Woche hat es einen Ausfall bei der Übertragung gegeben. „Am 2. Dezember hatten wir ab der Mittagszeit einen Blackout der gesamten Telefonie“, berichtet die Kreissprecherin. Systemausfälle hätten bis zum Abend angedauert. Die Meldung ans Landesgesundheitsamt blieb an diesem Tag aus. Dennoch seien auch diese Daten am Folgetag erfasst und berücksichtigt worden.

Das liegt daran, dass teilweise die Daten, die wir aus den Laboren erhalten, nicht vollständig sind. Kreissprecherin Susanne Dietterle

Allerdings hakt es nicht nur bei der Übertragung ab und an. Auch bei der Nachverfolgung tut sich die Behörde derzeit schwer. Aktuell (Stand Montag) können 37 positive Fälle noch keinem genauen Ort zugeordnet werden. Dietterle: „Das liegt daran, dass teilweise die Daten, die wir aus den Laboren erhalten, nicht vollständig sind.“ Die Behörde müsse dann nachrecherchieren.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 500 gelten Kreise in Baden-Württemberg als sogenannte Hotspots, auch der Ostalbkreis zählt weiterhin mit einer aktuellen Inzidenz von 521,2 dazu. Allerdings sind die Zahlen rückläufig, wie Susanne Dietterle bestätigt. Den Höchstwert erreichte der Ostalbkreis am 21. November. 712,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Im Kreis gelten seit dem 22. November strengere Regeln für Ungeimpfte - „also bereits zwei Tage länger als im Land in der Alarmstufe II“. Ist der Rückgang der Zahlen also auf die Maßnahmen zurückzuführen? Man könne durchaus davon sprechen, dass sie „nach gut zwei Wochen eine erste Wirkung zeigen“, so Dietterle abschließend.

13 Covid-Patienten auf den Intensivstationen

Im Land ist die Zahl der Covid-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, dennoch angestiegen. 671 Menschen liegen auf den Intensivstationen, 13 mehr als am Vortag. Im Kreis sind es 13 Patienten, fünf von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt aktuell bei 6,5. Die Kliniken Ostalb haben noch fünf freie Intensivbetten für Erwachsene übrig.

Immerhin: Aktuell gibt es keine weitere Todesfallmeldung im Kreis. 461 Menschen starben seit Beginn der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. In Baden-Württemberg sind es 12.074 Fälle (+53). Am Dienstag kamen 10.580 Neuinfektionen hinzu.