Landbau Süd spendet 4000 Euro an soziale Einrichtungen

Weil zahlreiche soziale Organisationen dringender Unterstützung und Hilfe bedürfen, verzichtet das Team Landbau Süd Ingenieurbüro Fertigbau in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke. Stattdessen fördert es mit seinen Spenden von jeweils 1000 Euro die den Kinderhospitzdienst in Aalen, die Inklusive Kindertagesstätte Rosengarten in Aalen-Wasseralfingen für einen neuen vier Meter langen Kriechtunnel, den Förderkreis krebskranke Kinder e.V. in Stuttgart, die Sonderpädagogische Ludwig-Haap-Schule Loßburg zur Unterstützung des Schullandheims auf dem vom Ingenieurbüro gebauten Erlebnisbauernhof Waldmössingen.