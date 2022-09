Land gibt grünes Licht für zwei Bahnhaltepunkte

Für das Land Baden-Württemberg steht offenbar fest, dass im Ostalbkreis an der Remsbahn zwei zusätzliche Bahnhaltepunkte entstehen können. Das Verkehrsministerium betrachtet den Bahnhalt Aalen West dabei als gesetzt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Ein zweiter Haltepunkt soll demnach in Schwäbisch Gmünd entstehen.

In seiner Mitteilung verweist das Ministerium auf die Bemühungen im Ostalbkreis, weitere Remsbahn-Haltepunkte zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen zu untersuchen. Dabei seien Aalen West, Essingen, Hussenhofen und Schwäbisch Gmüd Ost in Betracht gezogen worden.

Ein erstes Gutachten hat laut Ministeriumn zutage gebracht, dass mittelfristig mit Inbetriebnahme des S21-Fahrplans zwei zusätzliche Halte im Stundentakt bedient werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt, nach Einführung moderner digitaler Signaltechnik, wäre unter Voraussetzung guter Pünktlichkeitswerte auch eine halbstündliche Bedienung dieser Halte als langfristige Perspektive denkbar.

Das Ministerium verweist weiter auf die vom Ostalbkreis auf Anregung des Landes in Auftrag gegebene Potenzialanalyse. Hierbei schneide Aalen West mit 854 Fahrgästen pro Tag am besten ab. Im Mittelfeld landen die Haltepunkte Schwäbisch Gmünd Ost und Hussenhofen mit jeweils über 720 beziehungsweise 714 Fahrgästen pro Tag. 590 Fahrgäste pro Tag würden in Essingen ein- und aussteigen.

„ Aufgrund des Projektfortschritts und des hohen Potentials ist der Haltepunkt Aalen West als gesetzt zu betrachten, dieser befindet sich derzeit in der Planfeststellung“, schreibt das Ministerium weiter. Bezüglich des möglichen weiteren Haltepunkts liege nun der Ball zunächst bei der Stadt Schwäbisch Gmünd, sich für oder gegen einen solchen Halt zu entscheiden und gegebenenfalls eine Machbarkeitsstudie für Schwäbisch Gmünd Ost und Hussenhofen zu beauftragen.

Die vorliegende Potenzialabschätzung zeige den großen verkehrlichen Nutzen des geplanten Bahnhalts Aalen West und eines potenziellen Bahnhalts Schwäbisch Gmünd Ost auf, zitiert die Mitteilung den Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse. Aalens OB Frederick Brütting sagt demnach, die Potenzialanalyse unterstreiche die Bemühungen, die Bürgerinnen und Bürger in Aalen wieder besser an das Bahnnetz anzuschließen. Laut Gmünds Erstem Bürgermeister Christian Baron heiße es für die Stadt nun, beiden Optionen Gmünd Ost und Hussenhofen sorgfältig zu prüfen, um eine ideale Ergänzung für das bestehende Netz zu schaffen. Den Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer zitiert die Mitteilung des Verkehrsministeriums so: „Es ist sehr bitter, dass aus einem Bahnhalt in Essingen auf absehbare Zeit nichts werden wird. Leider sprechen die Zahlen gegen Essingen, das muss ich so hinnehmen.“