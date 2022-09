Land fördert überbetriebliche Ausbildung der IHK

Das Land unterstützt die überbetriebliche duale Ausbildung. Das Stuttgarter Wirtschaftsministerium stellt laut Pressemitteilung der IHK Ostwürttemberg 10,9 Millionen Euro zur Verfügung, um Seminare und Kurse von Einrichtungen der Berufsbildung zu unterstützen. Neben der Förderung der überbetrieblichen dualen Ausbildung im Handwerk werden die Ausbildungsgänge im gewerblich-technischen wie auch kaufmännischen Bereich gefördert. Das IHK-Bildungszentrum in Aalen erhält demnach 116 600 Euro

Von den 10,9 Millionen Euro Landesförderung fließen mit rund 10,1 Millionen Euro ein Großteil in die Einrichtungen des Handwerks. Rund 770 000 Euro erhalten IHK-Einrichtungen. Die IHK Ostwürttemberg erhält neben den Zuwendungen für ihr Angebot im IHK-Bildungszentrum in Aalen selbst 8050 Euro, insgesamt also 124 650 Euro.