Land fördert Investitionen von Ostalbkommunen

5,8 Millionen Euro fließen in den Kreis. Damit liegt der Ostalbkreis an der Spitze der Förderung.

Der Verteilungsausschuss im Stuttgarter Regierungspräsidium hat unter Vorsitz von Regierungspräsidentin Susanne Bay getagt und über die Anträge der Städte und Gemeinden für den Ausgleichstock 2022 entschieden. Landrat Joachim Bläse zeigt sich dankbar, dass 13 Investitionsprojekte im Ostalbkreis mit Ausgleichsstockmitteln gefördert werden.

Die Mittel des Ausgleichsstocks sollen gezielt leistungsschwachen Gemeinden mit erheblichem Rückstand in der Ausstattung mit notwendigen kommunalen Einrichtungen zu Gute kommen und haben für diese Kommunen überragende Bedeutung. Landrat Dr. Bläse betont, dass es damit den Kreisgemeinden auch in einer Zeit großer Unsicherheiten ermöglicht wird, wichtige und notwendige Investitionsvorhaben anzugehen und umzusetzen.

Mit einer Fördersumme von mehr als 5,8 Millionen Euro für die geförderten Investitionsprojekte seiner Städte und Gemeinden liegt der Ostalbkreis an der Spitze der Förderung aller elf Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart. Ermöglicht wird im Kreis damit die Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 20,4 Millionen Euro. Insgesamt hat der Verteilungsausschuss rund 29,4 Millionen Euro an finanzschwache Städte und Gemeinden in den elf Landkreisen im Regierungsbezirk Stuttgart verteilt. „Das ist ein gutes Ergebnis vor allem für unsere finanzschwachen Kommunen, denn damit werden sie in die Lage versetzt, wichtige Investitionen umzusetzen. Der ländliche Raum braucht diese Unterstützung“, freut sich der Landrat über den Geldsegen aus der Landeshauptstadt.

„Dem Land Baden-Württemberg und Regierungspräsidentin Susanne Bay gilt unser besonderer Dank für die Unterstützung der Ostalbkommunen“, so der Landkreischef. Die Gemeinden stehen bereits in den Startlöchern und können nun an die Realisierung der geplanten Infrastrukturprojekte gehen.

Geförderte Großprojekte im Ostalbkreis sind der bevorstehende Neubau des Feuerwehrhauses in Mögglingen mit einem Zuschuss von 980 000 Euro sowie als diesjähriger Förderschwerpunkt gleich mehrere Kindergartenprojekte in Ellenberg (750 000 Euro), Ellwangen (620 000 Euro), Jagstzell (95 000 Euro), Rainau (250 000 Euro), Tannhausen (800 000 Euro) und Waldstetten (900 000 Euro).

„Die Förderung durch den Ausgleichstock, die bei der Mittelbewilligung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden im Einzelfall entsprechend berücksichtigt, bildet bei der Investitionstätigkeit vieler Kommunen eine unverzichtbare Voraussetzung“, unterstreicht der Landkreischef.