Laien erhalten größeres Gewicht

In den 105 Kirchengemeinden des katholischen Dekanats Ostalb laufen wie in der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart die Vorbereitungen für die Kirchengemeinderatswahlen am 22. März 2020 an. Dabei gilt die neue Kirchengemeinderatsordnung, die die Mitwirkungsmöglichkeiten der Laien weiter stärkt. Dies haben Dekan Robert Kloker und Dekanatsreferent Tobias Kriegisch bei einem Gespräch im Haus der katholischen Kirche in Aalen betont.

Deutlich werde das größere Gewicht des „Volkes Gottes“, also der Gläubigen, etwa dadurch, dass es künftig neben dem Pfarrer, der kraft Amtes Vorsitzender des Gremiums ist, künftig einen gleichrangigen Gewählten Vorsitzenden beziehungsweise eine gleichrangige Gewählte Vorsitzende gibt, während diese als Laien bisher lediglich stellvertretende Vorsitzende waren.

Bewerber zu finden, ist schwierig

Die Amtszeit der mehr als 1000 auf fünf Jahre gewählten Kirchengemeinderäte im Dekanat neigt sich ihrem Ende entgegen. Bis 23. September haben die Wahlausschüsse Zeit, den Urnengang zu organisieren einschließlich der Aufstellung der Wahlvorschläge.

Bewerberinnen und Bewerber zu finden, ist nicht nur im kommunalen Bereich ein zuweilen schwieriges Unterfangen, auch in der katholischen Kirche stehen sie oftmals nicht gerade Schlange, räumt der Dekan ein. Erst recht nicht in einer Zeit, in der sich die katholische Kirche nach den Worten Klokers in einer Glaubwürdigkeitskrise befindet. Sie mache sich in steigenden Austrittszahlen vor allem in den Städten bemerkbar. Ob sie auch bei der Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern durchschlägt, müsse sich weisen.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gebe es seit rund 50 Jahren gewählte Kirchengemeinderäte, unterstrich Kloker. Sie sind für die Pastoral, also die Seelsorge und die Glaubenspraxis zuständig, sie sind die Vertreter der Kirchengemeinde, und sie entscheiden über die Finanzen.

Aufgaben und Befugnisse seien nun in der neuen Kirchengemeindeordnung weiter präzisiert worden. Das kooperative Leitungsmodell, das in dieser Form deutschlandweit einzigartig sei, sei konsequent weiterentwickelt worden. So sei festgehalten, dass nicht nur der Pfarrer und die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern alle katholischen Christinnen und Christen Verantwortung für das Heilswirken hätten. Das Ehrenamt werde weiter aufgewertet und junge Menschen und junge Erwachsene könnten bis zu zwei beratende Mitglieder des Gremiums stellen. Beratend mitwirken dürften auch Vertreter der verschiedenen Ausschüsse, was bedeuten könne, dass ein evangelischer Christ als Vorsitzender des Ökumeneausschusses oder ein Ungetaufter über den Eine-Welt-Ausschuss im katholischen Kirchengemeinderat dabei sein könne.

Nur noch drei Großpfarreien auf der Ostalb

Ausdrücklicher Wunsch von Bischof Gebhard Fürst ist, sagte Kloker weiter, möglichst keine Kirchengemeinde aufzulösen, und sei sie auch noch so klein wie etwa die Kirchengemeinde des Klosters Neresheim mit ihren gerade mal 34 Mitgliedern. Damit folge man nicht dem Beispiel der Erzdiözese Freiburg, wo man 40 Großpfarreien bilden wolle. Dies würde auf der Ostalb bedeuten, dass das gesamte Dekanat nur noch aus drei Großpfarreien bestehen würde. Erhalten bleiben – zumindest vorerst, wie Kloker etwas einschränkt – dagegen die Seelsorgeeinheiten. Was aber die Zukunft bringe, müsse sich weisen.

Um die Kandidatensuche zu erleichtern, sagten Kloker und Kriegisch, seien die Mindestzahlen für die Kirchengemeinderäte etwas gesenkt worden. So müsse es in Gemeinden bis zu 1200 Katholiken mindestens vier geben, in Gemeinden mit mehr als 6000 Katholiken sind es mindestens zwölf, wobei die Zahlen nach oben abweichen dürfen. Eine unechte Teilortswahl ist wie auf der kommunalen Ebene möglich.

In der Regel ist der Pfarrer im Gremium Gleicher unter Gleichen. Allerdings hat er ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung, wenn es um die Glaubenslehre geht, wenn das katholische Kirchenrecht betroffen ist oder das Allgemeinwohl. Können sich Pfarrer und Gemeinde in diesen Fragen nicht einigen, ist der Dekan am Zuge oder, wenn auch hier keine Einigung erzielt wird, Ordinariat und Bischof. „In 99 Prozent der Fälle funktioniert es in den Gemeinden“, stellt Kriegisch jedoch klar.

Wählen dürfen katholische Christen ab dem 16. Lebensjahr, gewählt werden dürfen sie ab dem Mindestalter von 18 Jahren. „Es gibt viele Mitwirkungs- und Mitsprachemöglichkeiten“, ermuntert Dekan Kloker dazu, sich in der Kirchengemeinde einzubringen.