Lämbelästigung: „Ignatz“ ist auf die Sau gekommen

In dieser Woche staunten die Menschen auf der Ostalb nicht schlecht: Unfälle mit Wildschweinen, gefühlt im Minutentakt. Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer mit einer Rotte, acht Tiere kamen ums Leben. Diese Nachricht schlug landesweit ein. Und selbst bei uns in der Redaktion führte das kurzfristig zu Irritationen. Am Donnerstag bimmelte es im redaktionsinternen Kanal. Eine Nachricht: „Ich stell die Wildschweine schnell online“. Antwort: „Nein, das war gestern!“ Ja, auch. Denn am Donnerstag startete der Tag nahezu genauso wie der Mittwoch: mit toten Wildschweinen.

Asterix und die Wildwochen

„Asterix“ und „Ellwanger Wildwochen“ waberten durch die Büroräume. Schwarzer Humor, Tierschützer mögen es bei mancher Nachrichtenflut, die auf Redakteursköpfe einprasselt, verzeihen. Denn manchmal hilft derlei Humor. Dabei waren die Warnungen seitens der Nachrichtenagenturen eindeutig, vor allem an die Autofahrer: Es sei möglich, dass Gegenstände auf die Straße geweht werden könnten, man solle vorsichtig fahren, hieß es. Ach nein, das war ja Sturm „Ignatz“, auch am Donnerstag. Schon wieder dieser Humor. Kopfschütteln.

Name ist Programm

Der Donner im Tag war diesmal Programm, die Nachrichten kamen mit lautem Getöse. Um Missverständnisse auszuräumen: es war nicht Ignatz, der die Tiere auf die Straße wehte. Die zweite Rotte fasste übrigens „nur“ fünf Tiere, denen aber das gleiche Schicksal ereilte wie zuvor den acht Tieren – alle waren Mittwochnacht gestorben. Beiden Autofahrern passierte nichts, wenigstens eine gute Nachricht in diesem Kontext. Beide Unfälle passierten übrigens auf der B19. Damit aber noch nicht genug: Am frühen Donnerstagmorgen ist noch einmal ein Wildschwein bei Wasseralfingen von einem Auto erfasst worden. Es war allein unterwegs, was eher selten ist. Angesichts der 13 toten Artgenossen zuvor neigt man dazu, zu sagen: Glücklicherweise.

Ignatz trifft keine Schuld

Und was hat Ignatz in dieser Zeit gemacht? Wildschweine getötet jedenfalls nicht - und auch so ist glücklicherweise niemand durch den Sturm zu Schaden gekommen. Noch eine gute Nachricht. Man muss sie nur suchen, diese guten Nachrichten.