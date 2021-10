Clicks generieren ja – aber nicht um jeden Preis

In dieser Woche hatten wir redaktionsintern eigentlich Grund zur Freude. Nach einigem Hin und Her haben wir uns dazu entschlossen, einen eigenen Instagram-Kanal an den Start zu bringen. Also einen Kanal der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung. Hin und her nicht etwa, weil wir nicht dahinter stünden, im Gegenteil: Natürlich sind wir als Verlag längst bei Instagram am Start, jedoch nur als Gesamtverlag.

Endlich auch auf der Ostalb

Nun also auch die Region Ostalb. Diesen Kanal findet man unter fast der gleichen Benennung wie unseren Facebook-Auftritt: schwaebische.de_ostalb. Die Bezeichnung „Schwäbische Ostalb“ ist schon seit Jahren für einige Ellwanger, Bopfinger, vor allem aber für Aalener Bürger ein Problem, denn kaum jemand assoziiert diese Bezeichnung mit den Aalener Nachrichten.

Doch, das sind immer auch wir. Im Gesamtkonzept des Verlags ergibt es natürlich Sinn, die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung unter Ostalb zu führen. Unter anderem deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diesen lokalen Instagram-Kanal ins Leben zu rufen. Und in unserem Logo steht dann noch einmal explizit: Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung.

Ein anderes Ereignis überschattet

Und nun kommen wir zu „eigentlich Grund zur Freude“: Sie wurde schnell getrübt durch die schlimmen Geschehnisse in einer Gemeinde in Bopfingen. Als ob ein totes Kind nicht schon schlimm genug wäre, wurde es in diesem Fall zu Tode gequält – da fehlen einem die Worte.

Geht’s noch schlimmer? Klares Nein aus der Redaktion, die Stimmung war entsprechend. Tatsächlich sind Redakteurinnen und Redakteure keine Maschinen – müssen aber speziell in solchen Fällen ihre Pflicht als sogenannte vierte Gewalt erfüllen. Und das haben sie schließlich auch, sachlich und seriös.

Das ginge zu weit

Jetzt könnte man meinen: Das ist ja dann gleich ein Thema für den neuen Instagram-Channel der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung. Klares Nein! Zum einen ist es die Pflicht, bei solchen Fällen mit höchster Sorgsamkeit zu agieren. Da zählt manchmal jedes einzelne Wort, es gibt unzählige Dinge, die man bei solch einer Berichterstattung berücksichtigen muss.

Persönlichkeitsrechte müssen gewahrt werden, selbst bei den Tätern, die aber bis zur Verurteilung ein mutmaßlich als Adjektiv vorangestellt bekommen. Häufig geht es auch um Quellenschutz und vieles mehr.

Keine Boulevardisierung, wir bleiben uns treu

Ja sicher, wir hätten Clicks bekommen mit einem entsprechenden Bild und einer traurigen Nachricht dazu. Wir haben uns aber davon distanziert, Clicks um jeden Preis ist nicht das Credo dieses Mediums. Boulevardisierung schon gar nicht. Clicks und Reichweite sind nicht alles. Die Redaktion ist in Gedanken bei dem kleinen Jungen.