Ladendieb beleidigt und schlägt Polizeibeamte

Nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl ist ein 28-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr vom Detektiv in das Büro eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße gebeten worden, wo er eigentlich Beamten des Polizeireviers Aalen übergeben werden sollte.

Der Mann weigerte sich aber standhaft mit zur Dienststelle zu kommen, da er zunächst das Überwachungsvideo sehen wollte. Als ihm dies verweigert wurde, ging er in aggressiver und drohender Haltung auf die Beamten zu und schlug einem Polizisten in den Bauchbereich.

Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Auch die gleichaltrige Begleiterin des Mannes, die ebenfalls zur Feststellung ihrer Personalien mit zur Dienststelle genommen werden sollte, beleidigte die eingesetzten Kräfte und fuchtelte mit einem Gegenstand, den sie in der Hand hielt wild umher. Die Frau gab an, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein und drohte damit, die Beamten anzuspucken.