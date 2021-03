LAC schreibt Sportgeschichte weiter

In der vor kurzem vom Deutschen Leichtathletikverband veröffentlichten Bestenlisten für die Saison 2020 ist auch der LAC Essingen zahlreich vertreten. In einem Jahr nicht einfachen Sportjahr für die Vereine konnte ein weiteres Kapitel erfolgreicher Essinger Sportgeschichte auch in dieser Pandemiezeit geschrieben werden.

Im Bereich der Aktiven und der U 23 konnten sich sechs Athleten und eine Athletin vom LAC Essingen im Ranking der besten 50 in Deutschland platzieren. Den zwei Jüngsten, Niklas Widmann und Freya Wenske gelangen dabei sogar jeweils eine Top Ten Platzierung. In der U 23 platzierte sich Freya Wenske auf dem 6. Platz über die 10000 Meter (m) (41. Platz Aktive). Der amtierende Baden-Württembergische Zehnkampfmeister Niklas Widmann schaffte mit seiner Punktzahl von den Landesmeisterschaften den Sprung auf den 10. Platz in der U 23 (16. Platz Aktive). In einer seiner Paradedisziplinen dem Speerwurf steht bei den Aktiven der 48. Platz für den talentierten Mehrkämpfer zu Buche. „Oldie“ Andreas Deuschle (M50) konnte sich auch gegenüber vielen jüngeren Kugelstoßern durchsetzen und platzierte sich bei den Aktiven auf dem 39. Platz. Im Fünfkampf (Weit/Diskus/200 m/Speer/1500 m) platzierten sich mit Johannes Putzker auf dem 13. Platz, Tobias Hirsch 23. Platz, Fabian Hirsch 28. Platz, Janis Gentner 29. Platz, Bernd Ruf 33. Platz und Johannes Bihlmaier 35. Platz gleich sechs Essinger Athleten in der Bestenliste.

Mannschaften stark – dreimal auf Position 1

Für einen besonderen Teamspirit steht der LAC Essingen. Dies stellen immer wieder die erfolgreichen Mannschaftsergebnisse unter Beweis. Mit fünf Teamnennungen, davon dreimal auf der ersten Position die 4x100 m Staffel der M 60 (Frank, Vöhringer, Henne, Marschik), das Team der M 55 Mannschaft (Schmidt, Frey, Hutter) und M 60 im Fünfkampf (Frank, Marschik, Bartle) stehen für mannschaftliche Geschlossenheit beim LAC Essingen. Für weitere Glanzlichter sorgten auf dem 3. Platz die M 60 Mannschaft im Werferfünfkampf (Vöhringer, Schieber, Hübner) und Team der M 55 (Beyerle, Strehle, Gentner) im Fünfkampf.

Seniorinnen glänzend platziert – Fried und Meissner top

Sabine Fried (W 45) zeigte im letzten Wettkampfjahr, dass sie nichts verlernt hat. Trotz geringeren Trainingsaufwand gehörte sie weiterhin im Kugelstoßen mit dem 5. Platz und im Diskuswurf mit dem 6. Platz immer noch zu den besten Werferinnen in Deutschland. Ein toller Einstand in das Wettkampfgeschehen bei den Seniorinnen gelang Martina Meissner (W 40). Die Mehrkämpferin erzielte ihre beste Platzierung im Hochsprung (3. Platz). Weitere Platzierungen ließ sie im Fünfkampf (6. Platz), den 100 m (16. Platz), Weitsprung (17. Platz), und jeweils der 20. Platz im Kugelstoßen und die 800 m.

Senioren M 30 bis M 45 – Hirsch führt das Ranking im Fünfkampf an

In der Altersklasse M 30 konnte sich aufgrund seiner starken Laufleistungen Thomas Schamberger über die 1500 m (27. Platz) und die 800 m 31. Platz) in der Bestenliste platzieren. Sein Vereinskamerad steht im Fünfkampf auf dem ersten Platz in Deutschland. Weitere Platzierungen erreichte er mit dem 27. Platz im Kugelstoßen und dem 38. Platz im Weitsprung. Bernd Ruf (M 35) gehört in seiner Altersklasse mit den zu den besten Läufern im Land. Mit den Nennungen über 1500 m auf dem 14. Platz, 10000 m 15. Platz, 800 m (20. Platz) und dem 24. Platz über 400 m stellte er seine läuferische Vielseitigkeit unter Beweis. Helmut Zekel (M 35) steht über 10000 m auf dem 34. Platz. Nur einen Wettkampf hatte Benjamin Schätzle (M 35) im Jahr 2020 absolviert. Mit dem 16. Platz im Kugelstoßen konnte er dabei eine gute Platzierung in der DLV Bestenliste erzielen. Dass Sprint und Sprung sich sehr nahestehen, dafür steht Markus Hübner. Der 48-Jährige gehört schon seit Jahren in seiner Altersklasse zur Deutschen Spitze. Jeweils den 12. Platz nimmt der über die 100 m und im Weitsprung ein. Im Hochsprung reichte es für ihn zum 14. Platz.

Senioren M 50/M 55 demonstrieren Stärke – Deuschle steht für Stärke

In diesen Altersklassen gehören die Athleten des LAC in vielen Disziplinen zur Spitze in Deutschland. Allen voran, Andreas Deuschle (M 50), der Deutsche Hallenmeister 2020 im Kugelstoßen. Der Essinger führt mit der 7,26 Kilogramm (kg) Kugel und der 6 kg Kugel das Ranking souverän an. Im Gewichtswurf auf dem 16. Platz, im Hammerwurf (22. Platz) und im Diskuswurf (41. Platz) folgten weitere Platzierungen in der Deutschen Bestenliste. Seinem Trainingspartner Udo Stohrer (M 50) gelang dies im Kugelstoßen mit dem 33. Platz und im Diskuswurf mit dem 46. Platz. Neben den Werfern sorgten im Laufbereich Rainer Kolb(M 50) mit dem 11. Platz 4 über 0 m, dem 19. Platz über 800 m und dem 36. Platz über 200 m, sowie Reiner Lutz (50) mit dem 32. Platz über 3000 m für Topplatzierungen in der Bestenliste. Mit 39 Athletennennungen aus einem Verein erzielt die Altersklasse M 55 des LAC Essingen in der Deutsche Bestenliste den Spitzenwert. Maßgeblichen Anteil trägt daran Wolfgang Schmidt. Siebenmal erreichte der Essinger einen Platz unter den besten Fünfzig Deutschlands: 6. Platz 400 m, 5. Platz 800 m, 9. Platz Fünfkampf und 1500 m, 12. Platz 3000 m, 17. Platz 10 Kilometer Straße, sowie 42. Platz Speer. Jeweils sechsmal konnten Klaus-Dieter Hutter, Rainer Strehle und Wilhelm Beyerle sich in der DLV Bestenliste platzieren. Klaus-Dieter Hutter erzielte dabei vor allem in seinen Paradedisziplinen, dem Hürdenlauf 2. Platz 400 m Hürden, 3. Platz 100 m Hürden Spitzenplatzierungen. Weitere Nennungen von ihm 9. Platz im Weitsprung, 16. Platz im Fünfkampf, 17. Platz im Hochsprung und 27. Platz über die 200 m. Bei Wilhelm Beyerle vier Top-Ten Platzierungen mit dem 3. Platz über 400 m, 5 Platz über 200 m 6. Platz im Hochsprung und dem 8. Platz über 100 m zu Buche. Ein 12. Platz Weitsprung und 17. Platz im Fünfkampf zeigen seine Vielseitigkeit. Rainer Strehle konnte sich von den Sprint- bis zu den Langdistanzen, sowie im Fünfkampf in die Bestenlisten platzieren (9. Platz 400 m, 10. Platz 800 m 13. Platz 1500 m, 18. Platz Fünfkampf, 24. Platz 5000 m und 200 m). Fünfmal Nennungen stehen bei Bernhard Frey zu Buche (10. Platz 400 m 12. Platz Weitsprung und Fünfkampf, sowie 18. Platz 1500 m und 200 m). Sprinter Ernst Litau mit jeweils dem 12. Platz 100 m und 200 m und Helmut Gentner im Fünfkampf (25. Platz), sowie Siegfried Richter über 10000 m (7. Platz) untermauern die Essinger Stärke und Vielseitigkeit in dieser Altersklasse.

M 60 im Mehrkampf und Wurf eine Macht – Vöhringer und Frank setzen Ausrufezeichen

In vier der sechs Wurfdisziplinen ist Hartwig Vöhringer unter den Top Five zu finden: 2. Platz Wurffünfkampf und Diskuswurf, 4. Platz Gewichtswurf und Speerwurf, 6. Platz Kugel (5 kg), 31. Platz Hammerwurf und 32. Platz 100 m. In der gleichen Altersklasse zählen Hans Messner 12. Platz Kugel (5 kg), 30. Platz, Hammerwurf 50. Platz, Peter Hübner 17. Platz Wurffünfkampf, 19. Platz Gewichtswurf, 20. Platz Kugel (5 kg), 33. Platz Hammerwurf, 40. Platz Speerwurf und Andreas Schieber 22. Platz Wurffünfkampf, 23. Platz Gewichtswurf, 36. Platz Hammerwurf, 46. Platz Speerwurf zu den besten Werfern in Deutschland. Mit Kai-Steffen Frank, der seit dem Jahr 2020 in dieser Altersklasse 2020 startberechtigt ist rückten neue Disziplinen in den Fokus. Bei seiner Premiere im Fünfkampf erklomm er auf Anhieb den 1. Platz in der Bestenliste. Stark auch seine Platzierungen in folgenden Disziplinen: 2. Platz 200 m und 1500 m, 4. Platz 100 m, 5. Platz Weitsprung, 6. Platz 3000 m, 47. Platz Speer. Roland Henne sicherte sich im Fünfkampf (13. Platz) seine beste Platzierung. Mit dem 24. Platz im Weitsprung, dem 43. Platz über 100 m und dem 45. Platz über 200 m erreichte er weitere Platzierungen Topplatzierungen. Franz Marschik und Albert Bartle gingen im Fünfkampf an den Start. Am Ende standen ein 18. Platz für Franz Marschik und ein 19. Platz Albert Bartle 19. Platz. Weitere Nennungen erreichte sie über die 1500 m: Franz Marschik 34. Platz, Albert Bartle 37. Platz. Roland Pfeiffer (M 60) über die 3000 m (48. Platz), Günther Maslo (M 65) mit einem 9. Platz über 3000 m und 11. Platz über die 5000 m, sowie der Älteste im Essinger Team, Ernst Wolf (M 70), mit einem 12. Platz über die 5000 m und einen 15. Platz über die 10 Kilometer Straße komplettieren das Teamergebnis.