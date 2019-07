Das vierköpfige Team des LAC Essingen, die Frauenmannschaft der Essinger, in der Besetzung Carina Knecht, Franka Jaros und Annika Stürzl und Berkay Sarioglu (U 18) haben ihr Debüt bei diesen Landesmeisterschaften gegeben. Das im Februar erfolgreiche Männerteam musste aus verletzungsbedingten Gründen seine Teilnahme absagen.

An zwei Tagen galt es für Carina Knecht, Franka Jaros und Annika Stürzl im Siebenkampf ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Zum Auftakt standen die 100 Meter Hürden auf dem Programm. Carina Knecht startete mit der siebtbesten Zeit und 16,12 Sekunden (689 Punkte), Franka Jaros in neuer persönlicher Bestzeit von 17,37 Sekunden (555 Punkte) und Annika Stürzl mit 18,69 Sekunden (420 Punkte), in die erste Disziplin.

Grundsolide Sprünge legten die drei Essingerinnen in der zweiten Disziplin, im Hochsprung, hin. Carina Knecht sprang hier mit 1,48 Meter (599 Punkte) am Höchsten. Annika Stürzl mit 1,40 Meter (512 Punkte) und Franka Jaros (470 Punkte) sammelten weitere wertvolle Punkte für die Endabrechnung.

Knecht und Jaros vorne dabei

In der dritten Disziplin gehörten Carina Knecht mit 10,69 Meter (575 Punkte) und Franka Jaros mit 9,74 Meter (512 Punkte) mit zu den besten Kugelstoßerinnen im Feld. Annika Stürzl kam auf 7,70 Meter und 380 Punkte.

Nun galt es in der letzten Disziplin des ersten Tages den 200 Metern nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Glänzende 27,63 Sekunden und 660 Punkte brachten Franka Jaros auf den neunten Platz nach dem ersten Tag. Carina Knecht in 28,74 Sekunden (574 Punkte) und Annika Stürzl in 29,97 Sekunden (484 Sekunden) blieben nur knapp über ihren persönlichen Bestleistungen. Carina Knecht konnte den ersten Tag auf dem fünften und Annika Stürzl auf dem zwölften Platz abschließen. Der zweite Tag begann mit dem Weitsprung. Mit guten persönlichen Weiten konnten die drei Mehrkämpferinnen weitere wertvolle Punkte sammeln. Carina Knecht sprang auf 4,77 Meter ((498 Punkte), Franka Jaros landete bei 4,62 Meter (459 Punkte) und Annika Stürzl steuerte mit 4,12 Meter 350 Punkte für die Teamwertung bei. Beim Speerwurf warf Carina Knecht den Speer auf 30,80 Meter und kassierte dafür 492 Punkte. Franka Jaros holte mit 26,90 Meter 418 Punkte und Annika Stürzl mit 22,99 Meter 345 Punkte. Im abschließenden 800 Meter-Lauf galt es nochmals um wichtige Punkte zu fighten.

Jaros war mit 3:00,01 Minuten (365 Punkte) die Schnellste des Essinger Trios, gefolgt von Carina Knecht in 3:06,58 Minuten ((306 Punkte) und Annika Stürzl in 3:07,06 Minuten (302 Punkte). In der Endabrechnung erreichten alle drei Athleten eine neue persönliche Bestleistung im Siebenkampf. Knecht erreichte mit 3733 Punkten den siebten Platz, Jaros folgte auf dem achten Platz mit 3439 Punkten und Annika Stürzl mit 2793 Punkten auf dem zwölften Platz. In der Mannschaftswertung wurden sie mit 9965 Punkten gute Vierte.

Sarioglu mit Bestleistung

Beim Mehrkampf der Jugend U 18 ging für den LAC Essingen Berkay Sarioglu an den Start. Nach dem ersten Tag und fünf Disziplinen konnte Berkay Sarioglu mit 2555 Punkten einen guten 23. Platz einnehmen.

Seine stärksten Auftritte hatte er im Hochsprung (1,68) und über die 400 Meter in 55,56 Sekunden. Seine Leistung über die 110 Meter Hürden (17,72) und beim 1500 Meter-Lauf in (4:53,90) brachten ihm viele Punkte ein. Am Ende standen für den LACler 4757 Punkte und Platz 17 zu Buche.