LAC Läufer bei Deutschen Crossmeisterschaften

Von der U 18 bis zu den Senioren, von 4,4 bis 9,9 Kilometer: In Sindelfingen wurden die Deutschen Meister 2020 im Crosslauf ermittelt. Die Läufer fanden im Sindelfinger Freibadgelände beste Crosslaufbedingungen vor. Ein abwechslungsreicher, schlammiger Kurs bot einen Crosslauf würdigen Rahmen für die Titelkämpfe.

Für den LAC Essingen gingen zwei Teams, einer Mannschaft in der Altersklasse M 35-M 45 und der Altersklasse M 60/M 65, an den Start. Für die Teamwertung verzichteten einzelne Athleten auf den Start in ihren Altersklassen.

Über die 6,6 Kilometer Distanz in der Altersklasse M 35 bis M 45 vertraten Ralf Damrat, Stefan Donn und Alexander Götz die Essinger Farben. Alexander Götz war an diesem Tag der Schnellste des Teams und finishte in 26:43 Minuten auf dem 13. Platz der Altersklasse M 35. Die beiden Läufer der M 50, Stefan Donn und Ralf Damrat, die kurzfristig als Ersatzläufer in der Altersklasse M 35 für die Teamwertung eingesprungen sind, wurden aufgrund geringer Zeitüberschreitung nicht gewertet.

In der Altersklasse M 60/M 65 sicherte sich Albert Bartle, Günther Maslo und Ernst Wolf den achten Platz in der Teamwertung. Schnellster des Essinger Teams über die Distanz von 5,5 Kilometer war Albert Bartle in 26:14 Minuten (25. Platz M60), gefolgt von Günther Maslo in 26:52 Minuten (15. Platz M 65).

Ernst Wolf (M 70), verzichtete auf einen Start in seiner Altersklasse zu Gunsten der Teamwertung M 60/M 65. In 28:26 Minuten auf dem 18. Platz der Altersklasse M 65 vervollständigte der Essinger das ausgeglichene Teamergebnis. (Anmerkung: Mit dieser Zeit hätte der Essinger den fünften Platz in seiner Altersklasse M 70 erreicht.)