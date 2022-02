LAC-Jugend mit persönlichen Bestleistungen auf der blauen Rundbahn

Für die Baden-Württembergischen Jugend Finals im Sindelfinger Glaspalast hatten sich zwei Athletinnen und vier Athleten vom LAC Essingen qualifiziert und gingen an den Start. Corona-bedingt mussten diese Meisterschaften ohne Zuschauer durchgeführt werden. Trotz dieser fehlenden Atmosphäre gab es bei allen Essinger Startern zur Freude des Trainergespanns Martin und Dennis Schönbach persönliche Bestleistungen zu feiern.

Bei der weiblichen Jugend U 18 startete Kim Amy Weber über 200 Meter (m). Mit der Zeit von 28,76 Sekunden (26. Platz) konnte sie ihre vorjährige Freiluftleistung leicht verbessern. In der gleichen Altersklasse starteten in der männlichen Jugend Pascal Ilzhöfer und Benjamin Beyerle. Beyerle startete auf den für ihn neuen Laufrecken 60 m und 200 m. Die 200 m (Zeitläufe) absolvierte er in der sehr guten Zeit von 24,26 Sekunden. In der Endabrechnung reichte dies zu einem guten elften Platz als einer der jüngsten Starter seiner Altersklasse. Über 60 m gelangen ihm 7,55 Sekunden (15. Platz), wobei ihm leider 19 Hundertstelsekunden zum Finaleinzug fehlten. Pascal Ilzhöfer kam über 60 m in 7,76 Sekunden (26. Platz) fast an seine Vorjahresleistung heran. Felix Ilzhöfer startete in der höheren Altersklasse U 20 über 60 m und 200 m. Der Essinger lief dabei zweimal persönliche Bestzeiten, über 60 m in 7,89 Sekunden (14. Platz) beziehungsweise 26,26 Sekunden (13. Platz). Über die gleichen Strecken ging Laura Frey (ebenfalls U 20) an den Start. Über 60 m erzielte sie in der Zeit von 8,34 Sekunden (15. Platz) exakt die gleiche Zeit wie ein Jahr zuvor an gleicher Stelle. Das 200 m-Ziel auf der blauen Rundbahn erreichte sie nach 28,33 Sekunden auf dem 19. Platz. Einen Platz auf dem Podium erlief sich Lukas Schwella über die längste angebotene Strecke: Nach 15 Runden blieb bei ihm die Uhr bei 9:41,17 Minuten stehen. Das bedeute der achte Platz im 3000-Meterlauf, deutlich vor dem Neuntplatzierten. Mit dieser guten Standortbestimmung geht es weiter in die Hallensaison.