LAC in Flein aktiv

Trotz andauerndem Regen und Temperaturen nur knapp über Null Grad sind am vergangenen Sonntag drei motivierte Athleten des LAC Essingen in Flein an den Start gegangen.

Ein starkes Rennen über knapp 800 Meter lieferten Fenja Spazal (W 12) und Samantha Schäfer (W 12) ab. Souverän bewältigten sie die Steigungen und schwierigen Wegverhältnisse ihres ersten Crosslaufs und sicherten sich am Ende bei starker Konkurrenz den sechsten und neunten Platz.

Als einziger Jugendlicher ging Jona Spazal (M 14) für den LAC Essingen an den Start. Obwohl es für ihn ebenfalls der erste Crosslauf war, ging er das Rennen über 1075 Meter mutig an. Auf der Zielgeraden lieferte er sich zudem ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen, mit einem Mitläufer der Neckarsulmer Sport-Union. Am Ende konnte Spazal das Rennen für sich entscheiden und sich den achten Platz sichern.