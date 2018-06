Essingen/Heidenheim (an) - Seit Jahren ist der Heidenheimer Stadtlauf ein fester Bestandteil im Terminkalender des LAC Essingen. Sechs Läufer waren daher auch 2018 in Heidenheim - mit teilweise großen Erfolg - am Start.

Über die fünf Kilometer der weiblichen Jugend U 18 belohnte sich Leonie Sienz mit einem Tagessieg in 25:06 Minuten. Die gleiche Distanz absolvierte Annika Stürzl und wurde Fünfte in der Frauenwertung. Die Brüder, Nico und Tobias Damrat zeigten über zehn Kilometern den Männern ihre Stärken. Nico Damrat verpasste dabei als Zweiter in 34:59 Minuten nur knapp den Tagessieg. Tobias konnte sich mit 39:13 Minuten auf dem siebten Platz einreihen.

Die Senioren, Albert Barthle (M 55) und Ronald Schäfer (M 50) wagten den Lauf über die halbe Marathondistanz. Albert Barthle verpasste in seiner Altersklasse das Siegertreppchen als Vierter in 1:42:24 Stunden nur denkbar knapp. Sein Vereinskamerad Ronald Schäfer konnte sich über einen siebten Platz in seiner Altersklasse freuen, wo er mit 1:50:29 Stunden noch deutlich unter der begehrten zwei Stundenmarke blieb.