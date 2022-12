LAC Essingen, LSG Aalen und der VfL Winterbach: Drei Vereine trainieren gemeinsam

Im Vergleich zu manch anderen Sportarten haben Leichtathleten eines nicht – und zwar eine Winterpause. Gerade in dieser Zeit werden die Grundlagen der Athleten für den Sommer gelegt. Deshalb fand in diesem Jahr, wie in den Vorjahren bereits auch, wieder das mittlerweile schon traditionelle Wintertrainingslager der Leichtathleten in Essingen statt. Mit dabei waren, Athleten des LAC Essingen und die Stabhochsprungtruppe der LSG Aalen und vom VfL Winterbach. Die erfolgreiche Kooperation im Stabhochsprungbereich zwischen den Vereinen besteht schon seit einigen Jahren mit großem Erfolg. In den Weihnachstferien trafen sich 35 Sportler und ihre Trainer in der Essinger Schönbrunnenhalle und trainierten gemeinsam.

Am vergangenen Mittwoch um 10 Uhr ging es los. Die Trainer und Athleten teilten sich auf, sodass jede Trainingsgruppe ihr Programm ohne große Probleme umsetzen konnte. Vom Jahrgang 2011 bis zu den Senioren war in dieser Woche jede Altersgruppe vertreten. Dies macht auch die Besonderheit dieses Trainingslager aus, egal ob jung oder alt, es wird gemeinsam trainiert. Bei einigen Athleten ging es hierbei schon um den letzten Feinschliff vor der anstehenden Hallensaison. Bei den Jüngsten standen das Grundlagentraining und damit auch die Vielseitigkeit der leichtathletischen Übungen im Fokus.

Während der Mittwoch und Donnerstag für die meisten Athleten noch relativ entspannt war und ordentlich trainiert werden konnte, machte sich an den beiden darauffolgenden Tagen bei einigen schon der Muskelkater bemerkbar. Dennoch konnte jeder sein Programm durchziehen, sodass das Trainingslager mal wieder ein voller Erfolg war. So konnten alle Trainingsgruppen, von den Läufern bis zu den Werfern, ihr Trainingsprogramm durchziehen und ihre Form testen. Nicht zu vergessen natürlich, dass der an den Tagen zuvor zugelegte Weihnachtsspeck wieder abtrainiert werden konnte.