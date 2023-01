LAC Essingen: Eine erfolgreiche Saison 2022

Dass die Einzelsportart Leichtathletik auch den Teamgedanke fordert, dies erleben immer wieder viele Athleten, die neu zum LAC Essingen stoßen.

Im Team trainieren, Punkte bei den verschiedensten Wettkämpfen für das Team zu sammeln, hält die Motivation jedes Einzelnen hoch und ist ein Kernelement für den persönlichen Erfolg. So ist es nicht verwunderlich, dass von internationalen bis zu regionalen Meisterschaften sich die Athleten des LAC Essingen zahlreiche Erfolge sicherten. Fünfmal starteten Essinger Athleten im Jahr 2022 bei Weltmeisterschaften und zweimal bei Europameisterschaften. Dabei konnten drei Top Ten Platzierungen erzielt werden. Bei 63 Einsätzen auf nationaler Ebene liest sich die Bilanz: vier deutsche Meisterschaften, sechs Silbermedaillen, neunmal Bronze und 25-mal einen Platz unter den Top Ten. So ist es keine Überraschung, dass in der vor kurzem vom Deutschen Leichtathletikverband veröffentlichten Bestenliste für die Saison 2022 auch der LAC Essingen zahlreich vertreten ist.

Silas Ristl gehört zur nationalen Elite in Deutschland

164-mal gelang den Essinger Athleten der Sprung unter die 50 Besten in Deutschland. Besonders auffällig ist die Vielfalt der Disziplinen, ob Sprint-, Mittel- oder Langstrecke, Wurf oder Sprungbereich, ob weiblich oder männlich, ob alt oder jung: Überall sind Athleten des LAC Essingen zu finden. Insgesamt konnten 40-mal Top Ten Platzierungen in der deutschen Bestenlisten erreicht werden. Silas Ristl gehört auf dem fünften Platz der Aktiven zur nationalen Elite im Kugelstoßen. In der U23 konnten sich Niklas Widmann (29. Platz Speerwurf) und Joshua Gentner (47. Platz Kugelstoßen) platzieren. Saskia Zeller (W14) mit dem 23. Platz im Weitsprung, Benjamin Beyerle (U18) 36. Platz im Hochsprung und Lukas Schwella (U20) 39. Platz über die 5000m stehen für die Entwicklung im Jugendbereich.

Meissner top

Martina Meissner gehört in der Altersklasse W40 zu den vielseitigsten und stärksten Masterathletinnen in Deutschland. Neben den zwei ersten Plätzen in der DLV-Bestenliste über die 80m Hürden und im Fünfkampf erzielte die Mehrkämpferin folgende weitere Platzierungen: 11.Platz 200m; 8.Platz Hochsprung, 12.Platz Speerwurf, 14.Platz 100 m, 16.Platz Weitsprung, 19.Platz Diskuswurf, 23.Platz 800m 24.Platz Kugelstoßen.

Hutter erfolgreichster Essinger Masterathlet

Auf eine imposante Bilanz können die Masterathleten der M30 bis M70 im Jahr 2022 mit 144 Nennungen zurückblicken. 33 Athleten des LAC Essingen waren an diesem Erfolg beteiligt und schafften den Sprung unter die Besten 50 Deutschlands. Jeweils auf dem ersten Platz finden sich: Klaus-Dieter Hutter (M60) über die 100m Hürden, sowie die 300m Hürden wieder. Den zweiten Platz nehmen ein: Zehnkampf (M60) Klaus-Dieter Hutter; Kugelstoßen (M50) Andreas Deuschle. Dritte Plätze gehen an Günther Maslo (M70) über die 3000m; Klaus-Dieter Hutter (M60) im Weitsprung.

Insgesamt schafften folgende Sportler Nennungen in den verschiedensten Disziplinen in der Bestenliste und trugen damit zu dieser starken Gesamtbilanz bei: Neunmal Klaus-Dieter Hutter; siebenmal Hartwig Vöhringer, Hans Messner; sechsmal Siegfried Richter, Alexander Götz; fünfmal Günther Maslo, Peter Hübner, Udo Stohrer, Wilhelm Beyerle, Rainer Strehle; viermal Andreas Schieber, Bernhard Frey, Wolfgang Schmidt, Benjamin Schätzle; dreimal Roland Henne, Ernst Litau, Reiner Lutz, Günther Widmann, Steffen Böhm, Stefan Donn, Thorsten Weisheit, Björn Franzen; zweimal Horst Zwicker, Ludwig Wolf, Andreas Deuschle, Tobias Hirsch, Timo Thebrath; einmal Ernst Wolf, Franz Marschik Christof Müller, Dieter Mößner, Julian Wizemann, Felix Strehle.

Mannschaftliche Stärke stellten die Staffeln und Teams des LAC Essingen unter Beweis. Den Sprung in die Bestenliste schafften: 1. Platz: 4x400m M30: 1. Platz (Tobias Hirsch, Fabian Hirsch, Steffen Böhm, Alexander Götz) und 4x400m M60 (Siegfried Richter, Roland Henne, Günther Maslo, Franz Marschik); 2. Platz: Werferfünfkampfmannschaft M60 (Hartwig Vöhringer, Peter Hübner, Hans Messner) und 3x1000m M50 (Siegfried Richter, Wolfgang Schmidt, Reiner Lutz); 3. Platz: Marathonmannschaft M30 (Alexander Götz, Jean-Pierre Sedita, Thomas Schamberger) und 4x100m M60 (Klaus-Dieter Hutter, Hartwig Vöhringer, Roland Henne, Hans Messner).

Die weiteren Platzierungen: 4. Platz 4x100m M50: (Rainer Strehle, Wilhelm Beyerle, Bernhard Frey, Ernst Litau) und Halbmarathonmannschaft M60 (Edmund Hetzel, Christof Müller, Ernst Wolf); 5. Platz 3x1000m M50 (Rainer Strehle, Steffen Böhm, Roland Pfeiffer) und Halbmarathonmannschaft M40 (Alexander Götz, Sebastian Haas, Martin Winkler); 8. Platz Halbmarathonmannschaft M50 (Stefan Donn, Reiner Lutz, Rainer Strehle); 9. Platz Zehn-Kilometer-Mannschaft M50 Stefan Donn, Reiner Lutz, Rainer Strehle); 11. Platz Halbmarathonmannschaft M30 (Christian Frey, Rainer Strehle, Olaf Schönbach); 13. Platz 4x100m M30 (Thorsten Weisheit, Benjamin Schätzle, Julian Wizemann, Felix Strehle); 15. Platz 4x100m M60 (Günther Maslo, Siegfried Richter, Ludwig Wolf, Christof Müller).