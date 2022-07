L1080 wegen Sanierung voll gesperrt

Wie das Landratsamt mitteilt, werden im Zeitraum zwischen dem 18. Juli und dem 10. September auf der Landesstraße 1080 zwischen der Einmündung der Kreisstraße 3289 und Waldhausen Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag durchgeführt. Es ist vorgesehen, den vorhandenen Fahrbahnbelag durch zwei Schichten Asphalt zu verstärken. Zudem werden in Geiselwang und in Brastelburg die Busbuchten barrierefrei umgebaut. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 800 000 Euro. Da die Sanierung des Fahrbahnbelages vollflächig ausgeführt wird, ist während der Bauzeit eine Vollsperrung notwendig. Der Verkehr von Lauchheim/Hülen nach Aalen wird über die L1076 Richtung Ebnat und dann weiter auf die L1084 Richtung Unterkochen und von da aus auf die B19 Richtung Aalen geleitet. Der Verkehr von Aalen Richtung Waldhausen wird in Aalen (Burgstallkreisel) auf die B19 Richtung Unterkochen geleitet, von Unterkochen weiter auf die L1084 Richtung Ebnat und von Ebnat auf die L1076 Richtung Waldhausen.