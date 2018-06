Löwenmut bei den Strikers

Heimspieltag für die Baseballer der MTV Aalen Strikers. An diesem Sonntag empfangen die „Löwen von der Ostalb“ im heimischen Rohrwang den Tabellennachbarn Bad Mergentheim Warriors. Löwenmut gepaart mit einer gehörigen Portion Angriffslust dürfte auch notwendig sein, um die dritte Partie in Folge für sich zu entscheiden und sich damit auf dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga einzunisten.

Der Gast konnte die beiden letzten Spiele gegen Aichelberg und Heidenheim klar für sich entscheiden und dürfte mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Aalen reisen. Aber auch die MTVler befinden sich aktuell auf der Überholspur und haben sich vorgenommen, an die jüngsten Leistungen in den Spielen gegen Heidenheim und Stuttgart anzuknüpfen. Man darf gespannt sein, wen Trainer Waldemar Jürgens auf dem Werferhügel beginnen lässt. Zuletzt konnte in Stuttgart der junge Jonas Gräßer als Starting-Pitcher überzeugen. Neben ihm hat der Aalener Coach am Sonntag mit Bertuch, Heinzl und Tauporn weitere gute Alternativen in der Hinterhand.

Gelingt es den Strikers zudem wieder, an die bislang demonstrierte Schlagstärke anzuknüpfen, muss es den Aalener Schlagmännern auch im Duell mit dem Mergentheimer Pitchertalent Daniel Hübner nicht bange sein. Die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante Begegnung freuen, der erste Pitch im MTV-Stadion erfolgt um 15 Uhr. (tom)