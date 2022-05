Kurze Röcke, tiefe Ausschnitte: So ambivalent ist „Slut-Shaming“

Ein kurzer Rock, ein tiefer Ausschnitt oder ein freizügiges Bild auf Instagram reichen oft schon aus, dass eine Frau von ihren Mitmenschen als „Schlampe“ bezeichnet wird. Lebt sie dann auch noch offen ihre Sexualität aus und hat mehrere Liebespartner, hält sich das sogenannte Slut-Shaming, eine Form des Mobbings aufgrund der sexuellen Handlungen einer Person, kaum noch in Grenzen.

Vor rund 30 Zuschauerinnen und Zuschauern am Dienstagabend haben sich Feministinnen damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn eine Frau nicht dem von der Gesellschaft erwarteten Erscheinungsbild entspricht.

Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil und trugen zur Debatte bei. (Foto: Daria Meidert)

Ein Bündnis des Kreisfrauenrats Ostalb, der Aalener Akademie für Kultur und Dialog und der Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis um Margot Wagner und Mehtap Derin organisierten den Abend, dessen Anlass eine versuchte Vergewaltigung einer Frau in Schwäbisch Gmünd im Januar dieses Jahres gewesen ist.

Auch auf der Ostalb ist die Welt nicht heil und wir möchten zeigen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht akzeptabel ist. Margot Wagner

Danielle Becker malte in ihrem Vortrag das Bild eines 17-jährigen Mädchens, die in ihrer Schule als „Schlampe“ bekannt ist, weil sie sich „wie eine verhält“. Slut-Shaming ist das Stichwort. Lisa soll wohl nicht nur einen Freund gehabt haben. Beim Erzählen der Geschichte unterbricht Becker immer wieder, um dem Publikum einschneidende Fragen zu stellen. „Ist Lisa selbst daran Schuld, wenn sie auf einer Party von Männern begrapscht wird, weil sie einen kurzen Rock getragen hat?“

Die Missbilligung des Publikums fiel deutlich aus. Auch, wenn die Frauen und wenigen Männer, die an dem Abend teilnahmen, nicht der Meinung seien, dass die Belästigungen berechtigt sind, hätten laut Becker viele Menschen noch den Gedanken „she was asking for it“ – also dass Lisa die Männer mit ihrer Kleidung einladen würde.

Wenn Opfer beschuldigt werden

Victim-Blaming, die Opferbeschuldigung, war ebenfalls Thema der Debatte, die nach dem ernsten, aber doch humorvollem Theaterstück „Cyber Mobbing - Mut, Zivilcourage und Miteinander“ mit Sarah Gros und Annabella Akcal der Theatergruppe „Sorgfältig, Nachhaltig, Frei“ stattfand. Die Schauspielerinnen führen ihre interaktiven Stücke oft an Schulen auf, um sensible Themen mit jungen Menschen zu erörtern.

„Es ist krass, dass Männer, die ebenso mit mehreren Personen schlafen, nie dafür beschimpft werden. Die gleichen Männer nennen Frauen dann aber Schlampe. Habt ihr vergessen, dass ihr da mitmacht?“, äußerte sich Gros auf der Bühne und stieß damit auf laute Zustimmung. Doch ausgenommen sind die Frauen dabei nicht. Denn irgendwie würden sie ja auch keinen Mann wollen, der schon viele sexuelle Beziehungen eingegangen ist.

Auf der Bühne zeigten die Schauspielerinnen die Geschichte einer jungen Freundesgruppe, die mit der dunklen Seite sozialer Medien wie Whatsapp, Facebook & Co. in Kontakt kommen. Da sind Louis, der sich aufgrund von schwerem Cybermobbing immer weiter in die digitale Gaming-Welt zurückzieht. Und Tine, die durch Facebook mit einem dubiosen Filmemacher vertraut wird. Begleitet wird das Stück von Zwischenszenen, die immer intensiver werden.

Benutzen Sie ihren Kopf und danach Ihren Mund. Danielle Becker

Während zu Beginn noch eine Waffe mit den Händen dargestellt wird, halten die Schauspielerinnen am Ende „echte“ Waffen direkt ins Publikum. Versinnbildlichen sollte das die für die jungen Menschen harmlosen Aktionen, die sich jedoch zu großen Schäden bei ihren Mitschülern entwickelten. Louis, der „nur aus Spaß“ gehänselt wurde, landet schlussendlich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, während Tine nach einem Treffen mit dem Filmemacher nicht mehr aufzufinden ist.

Was hätte man tun können, um das Schicksal der Jugendlichen zu verhindern? Was kann man gegen Mobbing, Slut-Shaming und Victim-Blaming unternehmen? Die Protagonisten des Vortrags sehen die Lösung darin, das eigene Verhalten zu hinterfragen und laut zu werden. „Benutzen Sie ihren Kopf und danach Ihren Mund“, so Danielle Becker.