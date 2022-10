Kurz vor Halloween: Die Gruselserie des VfR Aalen hat ein Ende gefunden

Die Serie von sieben sieglosen Spielen hat ein Ende gefunden. Der VfR Aalen hat mit 3:1 gegen Eintracht Trier gewonnen. Im Vorfeld der Partie kam es in der Aalener Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern. Bis auf kleinere Provokationen blieb es während des Spiels ruhig.

Die Erleichterung war den VfR-Akteuren nach Spielende anzumerken. „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben das Spielglück heute mal für uns nutzen können. Grundsätzlich bin ich total überzeugt, wie die Mannschaft aufgetreten ist - was die kämpferische Leistung und die Laufbereitschaft angeht“, so Aalens Trainer Tobias Cramer. Dabei fügte er an: „Aber das sind die Grundlagen. Wir haben jetzt den Bock umgestoßen, jetzt arbeiten wir in den kommenden Wochen aber genauso hart weiter, damit wir die nächsten Siege einfahren.“

Der VfR Aalen kam gut in die Partie und hatte bereits nach acht Minuten drei Ecken auf der Habenseite. Zwei davon waren auch gefährlich – Holger Bux (1. Minute) und Kristjan Arh Cesen verpassten die Führung. In der 20. Minute durfte der VfR dann das 1:0 bejubeln. Sean-Andreas Seitz erzielte ein Riesentor. Der Angreifer startete aus der eigenen Hälfte, tankte sich gegen mehr als die halbe Trierer Mannschaft durch und erzielte das 1:0. „Ich habe mir den Ball genommen und das zu Herzen genommen, was mir ein paar Mitspieler vor der Begegnung gesagt hatten: Dass ich das Zeug dazu habe, auch mal gegen fünf, sechs Spieler durchzukommen. Das habe ich dann gemacht - und es hat geklappt“, freute sich Sean-Andreas Seitz nach dem Spiel. Die Führung für den VfR war aber kurzzeitig ein Weckruf für die Trierer, denn diese nahmen nun aktiv am Spielgeschehen teil. In Minute 27 wäre fast der Ausgleich gefallen. Nach einem Eckball kam Maurice Roth zum Kopfball, doch VfR-Keeper Michel Witte parierte stark. Wenige Minuten später stand zweimal Vico Meien im Mittelpunkt. Jeweils nach einem Freistoß kam er aussichtsreich zum Abschluss (29. und 32.). Es blieb aber beim 1:0. Zehn Minuten vor der Pause ging ein Freistoß auf der linken Seite von Sascha Korb knapp links am Tor vorbei. Fünf Minuten später kam Jan Just zum Kopfball, Torhüter Jan Wieszolek hielt stark. So stand es zur Pause 1:0 für die Aalener.

Die zweite Halbzeit war bereits 19 Minuten alt, als der Trierer Sven König das 1:1 markierte. Michel Witte war zwar am Ball noch dran, den Ausgleich konnte er allerdings nicht verhindern. So erlebte Trainer Tobias Cramer den Ausgleich: „Der Puls fing an zu rasen. Grundsätzlich habe ich durch dieses Standardtor, das wir uns redlich verdient haben, wieder eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die sehr stabil gearbeitet hat.“ Acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gingen die Ostälbler wieder in Führung. Nach einer Ecke köpfte Jan Just zur 2:1-Führung ein. In der 88. Minute hatte Aalen ganz viel Glück, als ein Trierer-Abschluss an die Latte knallte. Nur zwei Minuten später machte der eingewechselte Levin Kundruweit schließlich den Deckel drauf - allerdings mit freundlicher Unterstützung der Trierer Hintermannschaft. Bei einem Gäste-Einwurf wurde der Ball vertändelt und die Aalener drangen in den Strafraum ein. Im Durcheinander war es schließlich Kundruweit, der zum 3:1 einnetzte. Dabei blieb es am Ende auch. „Wir mussten und wollten auch gewinnen. Wir haben es gut gemacht und im Vergleich zum Bahlingen-Spiel nochmals eine Schippe draufgelegt. Wir haben verdient gewonnen und dieser Sieg tut uns richtig gut“, berichtete VfR-Torhüter Michel Witte. Bereits am kommenden Freitag tritt der VfR Aalen bei Wormatia Worms an.