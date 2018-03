In Kooperation mit dem Büro für Chancengleichheit und Demografischen Wandel der Stadt Aalen bietet der Aalener Yogaraum am Donnerstag, 8. März, Kurse von Frauen für Frauen an. Von 8.30 bis 9 Uhr geht es mit Margit Kreuzer um „Still werden in der Atembetrachtung“, anschließend, von 9.15 bis 10.15 Uhr, heißt es „Yoga Flow“ mit Drea Sorg. Von 10.30 bis 11.30 Uhr ist „Wunsch-Hypnose-Reise“ (Madeleine Lang) dran, bevor es um 11.45 bis 12.45 Uhr mit „Atem und Bewegung (Margit Kreuzer) und von 13 bis 13.30 Uhr mit „Bewegen – Wahrnehmen – Innehalten (Sylvia Kreuzer) weiter geht. Von 14 bis 15.15 Uhr heißt das Thema „Bauchgeflüster – Wie prägt uns die vorgeburtliche Zeit?“ (Constanze Weigle), der letzte Kurs dreht sich von 15.30 bis 16.30 Uhr um „Luna Yoga“ mit Hanne Köhler. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Spenden für die Frauen in Aalener Schutzwohnungen sind erwünscht.