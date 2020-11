Kursana-Domizil: Neuer Mitarbeiter auf vier Pfoten

Über einen neuen Mitarbeiter auf vier Pfoten freuen sich die Bewohner im Kursana Domizil: Madox heißt der neue Liebling in der Aalener Senioreneinrichtung. Zwei Jahre alt ist der Rüde, der gleich zum Maskottchen des Hauses avancierte. Er gehört zur Rasse Elo, die als reine Familienhunde gezüchtet werden. Die Vierbeiner bellen sehr selten, gelten zudem als lernbegierig und ausdauernd. besonderen Charaktereigenschaften machen Elos zu idealen Besuchshunden. Sie werden sehr oft in Altenheimen, Kindergärten, Schulen und bei behinderten Menschen als Therapiehunde eingesetzt.

Wie seine Artgenossen verhält sich auch Madox nicht nur Menschen, sondern auch anderen Tieren gegenüber freundlich und aufgeschlossen. „Er kennt keinerlei Aggression, hat sehr viel Geduld, ist sehr sensibel und immer fröhlich“, sagt Besitzerin Heike Müller, die derzeit als Qualitätsbeauftragte auch Medikamentenmanagement und die stellvertretende Leitung der Betreuung im Kursana Domizil übernommen hat. Montags und freitags darf „Madox“ jetzt mit auf ihre Arbeitsstelle. „Am Anfang war für ihn alles neu. Er musste sich an den Tagesablauf und die vielen Menschen hier gewöhnen“, berichtet die Mitarbeiterin der Senioreneinrichtung. „Aber das ging sehr schnell und fiel ihm nicht schwer. Schnell hatte er die Herzen aller erobert und hat jetzt schon eine beachtliche Fangemeinde.“

Mittlerweile gibt es auf allen Wohnbereichen einschließlich des beschützenden Bereichs des Hauses festgelegte Gruppen für die „Hundebesuchszeit“, und Madox besucht sie regelmäßig im Wechsel. Einige Bewohner werden auch ganz individuell besucht. „Auch nicht orientierte und oder körperlich stark geschwächte Bewohner zeigen oft sehr erstaunliche positive Reaktionen“, berichtet Heike Müller. „Es werden Kunststücke vorgeführt, es wird über Hunde und die Erlebnisse und Vergangenheit der Bewohner gesprochen und natürlich jede Menge gekuschelt.“ Natürlich werden bei den Treffen auch fleißig Leckerlis verteilt.

„Madox ist jedes Mal sehr glücklich und aufgeregt, wenn er am Morgen feststellt, dass er heute wieder mit mir auf Arbeit darf“, sagt die Hundebesitzerin. Auch die Mitarbeiter des Kursana Domizils haben viel Freude an ihrem vierbeinigen Kollegen, genießen ihre Pausen mit ihm, bei denen dann auch viel gelacht wird. Sogar die generelle Angst vor Hunden konnte Madox dem ein oder anderen nehmen. Alles in allem sei er auf jeden Fall eine große Bereicherung für das gesamte Haus. Heike Müller: „An den Tagen, an denen er nicht da ist, wird oft nach ihm gefragt - und er wird vermisst.“