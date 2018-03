Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Aalen beginnt am Montag 5. März einen Kurs zum Erwerb des Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Die geforderten Fertigkeiten werden den Teilnehmern an mehreren Übungsabenden vermittelt. Nach erfolgreichem Abschluss ist man Inhaber des silbernen Rettungsschwimmabzeichens.