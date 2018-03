Für Weiterbildungsinteressierte plant die IHK Ostwürttemberg für den 10. April in Heidenheim und für den 12. April in Aalen jeweils den Start der neuen berufsbegleitenden Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Weiterbildungsprüfung Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall. Ein Vollzeitlehrgang startet am 16. Juli in Heidenheim. Basis für diese Qualifikation sind in erster Linie eine abgeschlossene Ausbildung, die den Metallberufen zugeordnet werden kann und eine danach mindestens einjährige Berufspraxis in der Metallbranche.