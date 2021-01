Kurioser Unfall: Zwillingsautos stoßen zusammen

Zwei identische Autos sind am Samstagnachmittag an der Kreuzung der Ulmer Straße und der Walkstraße zusammengestoßen. Bei beiden handelte es sich um VW-T-Rocs, sogar die Lackierung war gleich: weiß mit schwarzem Dach. In beiden Fahrzeugen fuhren jeweils zwei Kleinkinder mit. Von ihnen wurde keines verletzt, aber eine der beiden Fahrerinnen trug leichte Verletzungen davon. Es entstand Schaden von rund 15 000 Euro.

Gegen 16.20 Uhr war eine 41-jährige VW-T-Roc-Fahrerin die Ulmer Straße in Richtung Unterkochen. An der Kreuzung zur Walkstraße missachtete sie das Rotlicht für die Geradeausspur, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem baugleichen Fahrzeug, welches aus der Walkstraße die Ulmer Straße geradeaus bei Grünlicht überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 37-jährige Fahrerin leicht verletzt.

In beiden Fahrzeugen fuhren jeweils zwei Kleinkinder mit. Diese wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Bei den zwei beteiligten Autos handelte es sich praktisch um Zwillingsfahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind von der gleichen Baureihe und hatten sogar die gleiche Lackierung – weiß mit schwarzem Dach. Beide T-Roc waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.