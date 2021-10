„Dümmster Einbrecher Deutschlands kommt aus Aalen“ – Kurioser Einbruch im „Bottich“

„Der dümmste Einbrecher aus Deutschland kommt aus Aalen“, sagt Peter Fausel, Bruder von Wolfgang Fausel, Geschäftsführer des ehemaligen „Bottich“ und Pächter des Gebäudes, in dem die Kultdisco vor Corona das letzte Mal ihre Pforten geöffnet hatte.

Vermutlich am Mittwochabend haben Unbekannte die Eingangstür des „Bottich“ aufgebrochen. Ein Bild wurde gestohlen. (Foto: Peter Fausel)

Damit meint er die Täter, diehier eingebrochen sind. „Ein Bild wurde mitgenommen, aber eine volle Kiste Wasseralfinger Bier und zum Diebstahl bereitgestellte Gläser wurden ebenso wie weiteres Inventar zurückgelassen.“

Der Einbruch in ein leer stehendes Gebäude, das sei Monaten ausgeräumt wird, sei lächerlich und ein Armutszeugnis, sagt Peter Fausel, der die Tat auch auf der Facebookseite des „Bottich“ eingestellt hat. Mittlerweile wurde der Post auch hundertfach geteilt.

Pächter verschenkt seit Wochen Inventar

Die Mühe, die Eingangstür zur ehemaligen Disco aufzubrechen, hätten sich die Unbekannten sparen können. Denn Wolfgang Fausel, der die Tat am Donnerstagabend entdeckt habe, sei froh, wenn er sämtliches Inventar vor Abriss des Gebäudes an den Mann bringen könne.

Seit Wochen sei er am Ausräumen und habe bereits viele Gegenstände – angefangen vom Barhocker über Schallplatten, Discokugeln bis hin zu Teilen der Theke verschenkt. Insofern hätte ein Anruf der Täter genügt und er hätte ihnen bereitwillig die Tür des „Bottich“ geöffnet.

An dem gestohlenen Bild habe allerdings sein Herzblut gehangen. Von einer Anzeige bei der Polizei sehe er ab. Der Schaden an der Eingangstür sei nicht der Rede wert. Und mit einer Anzeige werde er auch nicht mehr an das Bild kommen, das er sich gerne privat gesichert hätte.

Was mit dem Grundstück nach Abriss des „Bottich passiert“, sei nach wie vor unklar.