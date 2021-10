Kunstverein zeigt „Kunst von uns“

Am kommenden Mittwoch, 13. Oktober, wird um 19 Uhr in den Räumen des Kunstvereins Aalen die traditionelle Ausstellung „Kunst von uns“ eröffnet, bei der insgesamt 63 Mitglieder ihre Werke zeigen. Auf drei Stockwerken sind dabei Kunstwerke aus den Gebieten Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Goldschmiedehandwerk, Installation sowie Keramik zu sehen, die Einblicke in das künstlerische Schaffen der Mitglieder geben. Die Werke können auch erworben werden.

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler sind: Hamza Alabli, Hans Werner Andexer, Wiebke Bader, Annegret Barth, Sabine Barth, Georgeta Berger, Bela Bisziok, Rüdiger Daub, Ingrid Demmler-Seckler, Andreas Dorn, Corinna Ebert, Artur Elmer, Lamia Fetzer, Ekaterina Filjuta, Gisela Fürst-Talmon, Roswitha Gaupp, Hermann Gerstung, Paul Groll, Peter Haußmann, Georg Heller, Stefan Heller, Otto Hess, Monika Hoffer, Gerhard Ilg, Ute Ilg, Jurita Jablonski, Monika Kaminska-Merz, Gunther Kerbes, Albrecht Kettler, Hans Paul Kienzle, Helmut Kimmel, Melanie Kraus, Tobias Kraus, Laura Luchian, Markus Maier, Barbara Martis, Le Mel, Gunvor Nielsen, Vincenzo Palanga, Christa Rettenmaier, Matthias Roesch, Dieter Rühmann, Jessica Rühmann, Ulrich Sauerborn, Josef A. Schaeble, Eckard Scheiderer, Hannelore Schilling, Christine Schlegelmilch, Ingeborg Schlipf, Peter Schneider, Manfred Schwarz, Waltraud Schwarz, Elke Tawik, Astrid Triebel, Peter Walter, Irmgard Sofie Wetzel, Gerhard Winkler, Karin Witte, Stephan Wolter, Evi Wörle und Ingrid Zillober.

Die Ausstellung wird bis 3. Dezember 2021 zu sehen sein. Zur Eröffnung der Ausstellung ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 07361 / 61553 oder per E-Mail an kunstverein.aalen@t-online.de. Bei der Vernissage gelten die 3G-Regeln.