Kunstverein zeigt „Kunst von uns“

„Kunst von uns“ ist schon lange eine Art vielschichtiger Jahresauftakt des Kunstvereins Aalen. Jedes Mal anders, spannend, oft verblüffend und immer überraschend durch den Reichtum unterschiedlichster Genres, Stile und Techniken. Jetzt wurde noch eins draufgesetzt: 84 Vereinsmitglieder zeigen auf drei Stockwerken und wortwörtlich bis unters Dach fast 400 Arbeiten.

Acrylbilder, Steinskulpturen, Fotografien, Keramiken, Collagen bis hin zu einer kompletten Marionettengruppe im Gewande. Es ist bei weitem nicht nur diese Fülle, die einen Besuch im Alten Rathaus und ganz in Ruhe wärmstens empfiehlt. Zeit dazu ist bis 17. März.

Elmer: Die Exponate sollen für sich sprechen

Vorsitzender Artur Elmer hat recht: „Schauen Sie sich das alles selbst an – in Ruhe.“ Also auch oder gerade nach der Vernissage, zu der auch etliche Kunst schaffende Vereinsmitglieder gekommen waren. Elmer, Kunstvereins-Chef und selbst renommierter Künstler, verzichtet bewusst auf eine wohlfeile Einführungsrede, wie es manche Redner die Locken auf der Glatze drehend machen. Die Bilder sollen für sich sprechen. Überhaupt: Wenn sollte man herausstellen angesichts von 84 Künstlern und einem so gewaltigen Kunst-Fundus, wo sollte man anfangen und wo enden?

Einige Beispiele kann man aber herausgreifen, als kleinen Querschnitt und Gang durch diese Vielfalt. Monika Munk-Ludwig etwa lässt Glas schmelzen, erschafft einen prächtigen, abstrahierten Feuervogel. Ingrid Meilers Serie „Flechten“ aus Holz und Sägespäne atmet eine ganz eigentümliche Archaik, wie Ikone aus indischen Mandalas wirkt die zehnteilige Collage „Meditation“ von Uta Rasp. Sehr eindrucksvoll sind die comicartigen surrealen C-Prints von Georg Heller, Rotkäppchen macht den Lieferservice im Wald mit dem Korb in der Hand.

Manche Werke sind ganz realistische Naturstudien, andere kunstsinnigste Bildhauerei, wieder andere zeigen Expressionistisches auf Leinwand. Und immer wieder sind – hochaktuelle – Botschaften „injiziert“. Auf den ersten Blick nur scheinbar offenkundig, wie etwa in den Tusche-Zeichnungen einer Monika Hoffer, die die „neue“ Seidenstraße zeigt und ambivalent auf die Supermacht blickt oder mit einer manipulierten DNA-Helix hinterfragt, ob der Mensch wirklich alles machen muss, was er machen kann.

Irmgard Sofie-Wetzler setzt sich mit Mobbing auseinander

Hochaktuell auch ein Thema von Irmgard Sofie-Wetzel, „No Mobbing“ mit ihrem eindrucksvollen Spiel der Farben.

„Kunst von uns“ heißt auch, aber nicht nur „Kunst von hier.“ In Peter Walters „4 Holzskulpturen vor Schwäbischer Landschaft“ (Öl auf Palisander-Furnier) ist ganz klar der Ipf zu sichten. In seinem Exponat „Nächtliches Streitgespräch zwischen zwei Eheleuten über die Haltung von Meerschweinchen im Wohnraum“ (mit ganz realem Hintergrund) hat jemand das Eselsburger Tal bei Herbrechtingen entdeckt. Das liegt im Auge des Betrachters.

Verwendet haben die Mitglieder dieser hochkreativen Kunstfamilie so ziemlich alles, was die schaffende Hand zu Kunst machen kann: Messing, Gips, Karton, Bleiglas (als beleuchteter Spiegel), Glas, Eiche, Kohle, Keramik, Graphit, Rost und Wachs.

Wie gesagt – ein längeres Verweilen in der „Kunst von uns“ kann man nur empfehlen. Die Ausstellung endet am 17. März.

Die Teilnehmer

Hans Werner Andexer, Wiebke Bader, Shabitha Balaratnam, Susanne Barth, Svenja Baumann, Toni Baumann, Georgeta Berger, Béla Bisziok, Johannes Böhnlein, Ursula Braun, Ingrid Demmler-Seckler, Ivana Dorn, Andreas Dorn, Corinna Ebert, Julius Eiberger, Brigitte Eisenhardt, Artur Elmer, Gisela Fürst-Talmon, Roswitha Gaupp, Diana Gebel, Hermann Gerstung, Alfons Glocker, Armin Halder, Gabriele Hammer, Laszlo Haschka, Georg Heller, Markus Heller, Stefan Heller, Otto Hess, Birgit Hietkamp, Monika Hoffer, Mark Keller, Gunther Kerbes, Hans Paul Kienzle, Elke E. Koke, Emanuil Lutsevich, Markus Maier, Elisabeth Manz, Barbara Martis, Helmuth Mayer, Maria-Anna Mayer, Ingrid Meiler, Le Mel, Vincenzo Palanga, Ingrid Pfeiffer, Uta Rasp, Christa Rettenmaier, Marlies Rettenmaier, Gunvor Reuter, Matthias Roesch, Wolfgang Rückert, Josef Schaeble, Christine Schlegelmilch, Hannelore Schilling, Ingeborg Schlipf, Peter Schlipf, Dietmar Schmid, Cornelia Singer, Ana Maria Szabo, Gerhild Schneider, Peter Schneider, Gabriele Schumann, Waltraud Schwarz, Elke Tawfik, Ingrid Theinert-Pentzlin, Binu Thomas, Astrid Triebel, Peter Walter, Melanie Wanner, Brigitte Wengenmayr, Irmgard Sofie Wetzel, Gerhard Winkler, Stephan Wolter, Evi Wörle, Georg Zamecki, Ingrid Zillober und ZOI. Die Ausstellung ist bis 17. März zu sehen.