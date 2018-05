Kunstverein rückt Buchheim in den Fokus

Kurz und knackig – so ist die Mitgliederversammlung des Kunstvereins Aalen über die Bühne gegangen, die sich an die Ausstellungseröffnung von „Kunst von uns“ im Alten Rathaus angeschlossen hatte. Was aber nicht bedeutet, dass der rührige Verein nicht viel vorhat in diesem Jahr.

Unter anderem ist laut Vorsitzendem Artur Elmer eine „sehr außergewöhnliche Ausstellung“ vorgesehen. Lothar-Günther Buchheim ist es, den der Kunstverein in den Fokus stellen will. In diesem Jahr wäre der multitalentierte Maler, Verleger, Kunstsammler, Autor („Das Boot“) und Filmemacher 100 Jahre alt geworden. Elmer nennt ihn eine der herausragenden Persönlichkeiten des 20. und 21. Jahrhunderts.

Buchheim war bereits sechsmal in Aalen bei Ausstellungen vertreten, 1988 hatte er Aalen besucht und bei der Gelegenheit gleich eine „Liebeserklärung an die Stadt und den Kunstverein“ abgegeben, erinnerte sich Elmer. Man sei gerade bemüht, eine Ausstellung nach Aalen zu bekommen. Auch bei seiner Kunst-Studienreise vom 27. bis 29. April nach Bayern wird sich der Verein unter anderem auf die Spuren Buchheims begeben, so mit einem Besuch des „Museums der Phantasie“ (Buchheim-Museum) am Starnberger See.

Ausstellung über Pleuer

Weiter plant der Verein in diesem Jahr eine Ausstellung über die alte Kunst in Mittel- und Südamerika und eine Schau über den schwäbischen Impressionisten Hermann Pleuer in Zusammenhang mit der Kunstsammlung auf Schloss Fachsenfeld. Der Baron von Koenig-Fachsenfeld war Mäzen des in Schwäbisch Gmünd geborenen Landschafts- und Industriemalers, der vor allem durch seine Eisenbahnbilder bekannt wurde. Die Ausstellung ist auf den Herbst anvisiert. Anfang Dezember veranstaltet der Verein wieder seinen Kunstmarkt.

Stadt verdoppelt Zuschuss

Elmer dankte der Stadt dafür, dass sie den Zuschuss für den Kunstverein von bislang 2500 auf 5000 Euro verdoppelt hat. Die bisherigen 2500 Euro seien tatsächlich „nicht sehr üppig“ gewesen – die würde man schon für Plakate, Flyer und Einladungen für nur eine Ausstellung benötigen. Seite 12 (lem)