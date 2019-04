Ein künstlerischer Gestaltungsprozess kann helfen, Krankheiten oder Konflikte zu bewältigen und Energie zu sammeln. Am Mittwoch, 8. Mai, ab 17 Uhr, veranstalten Sandra Röddiger und Ralf Kurek in der Strahlentherapie Ostalb gemeinsam mit der Kunsttherapeutin Heike Schurr aus Mögglingen eine Ausstellung zum Thema „Kunsttherapie in Anwendung“.

In den Praxisräumen der Strahlentherapie im Ostalb-Klinikum sind bis zum 7. Juni vielseitige Werke ausgestellt, die in der Kunsttherapeutischen Praxis von Heike Schurr entstanden sind.

Schurr steht den Besuchern für alle Fragen zu dieser Therapieform zur Verfügung und erklärt die Bilder sowie deren Entstehungsgeschichte und Bedeutung. Besucher können die Bilder aber auch einfach so auf sich wirken lassen und sich ihre eigenen Gedanken dazu machen.

Die Vernissage wird musikalisch untermalt vom Duo Botschek & Fetzer.