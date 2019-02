Es hat nicht sollen sein. Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben auch ihren zweiten Test in der Wintervorbereitung absagen müssen. Am vergangenen Samstag (11 Uhr) war der heimische Kunstrasen auf dem Härtsfeld zu vereist, um das Testspiel gegen den Landesligisten SG Bettringen zu bestreiten. Das Prozedere kennen sie bereits in Dorfmerkingen. Noch am vergangenen Freitag gingen alle davon aus, dass am Samstag der erste Test stattfinden würde. Es kam aber wieder anders. Nachdem schon am Dienstag (Test gegen Lauchheim angesetzt) der Winter der Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle einen Strich durch die Rechnung machte, war auch an diesem Wochenende kein Spielbetrieb möglich. Auch in der Wintervorbereitung der Kreisligisten läuft noch nicht alles rund. So musste der SV DJK Stödtlen sein Testspiel gegen den TSV Nördlingen ebenfalls absagen.Foto: Peter Schlipf