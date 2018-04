Kunstradsport vom Feinsten beim RV Ebnat

Die Kunstradsportler haben beim RV Ebnat ihre Meister ermittelt. 36 Starts waren zu bewältigen, so dass in dem gut drei stündigen Wettkampf große Abwechslung zu bewerten waren.

Leys Rahmanovic kam bei den Einer-Schülern C mit guter Leistung auf Platz zwei und Alexander Deis präsentierte sich ebenfalls stark und wurde Erster. Besonders ausdrucksstark waren in ihrem ersten Wettkampf bei den Schülerinnen D: Emilia Kopf und Johanna Fries, die auf Platz sechs beziehungsweise sieben Platz kamen. Bei den Einer-Schülerinnen C startete Lea Mühlberger und kam auf Platz acht.

Mit einer etwas höheren Schwierigkeit war Amelie Fries unterwegs und wurde Siebte. Naemi Joseph war die dritte dieser Altersklasse im Ebnater Trikot und belohnte sich mit Platz fünf belohnt wurde. Samira Beeg ging mit einem Programm bei den Einer-Schülerinnen B in den Wettkampf, hier waren Elemente enthalten, die höhere Schwierigkeiten aufzeigen und sie wurde Fünfte. Jessica Haag stellte sich im Einer der Konkurrenz und konnte mit exaktem Vortrag überzeugen und wurde Dritte. Samira und Jessica können es auch zusammen. Im Zweier zeigten sie deutlich, wo sie hin wollen. Sie hatten die Qualifikation zur württembergischen Meisterschaft schon in der Tasche und konnten an ihre Leistungen anknüpfen und wurden Zweite. Zwei Nachwuchsmannschaften starteten im Einrad. Lea Mühlberger, Peggy Kienle, Emilia Kopf und Alexander Deis holten sich bei den Schülern C Platz eins.

Die Schülerinnen A kamen mit Amelie Strobel, Stefanie Strobel, Charlotte Reiger und Naemi Joseph kamen auf den zweiten Platz. Mit der sicheren Qualifikation in der Tasche gingen im Viere-Kunstradsport Luisa Gall, Jessica Haag, Lara Rettenmaier und Sarah Maier auf die Fläche und konnten mit ihrer Kür überzeugen und den ersten Platz belegen. In nichts nach standen die Sechser mit Luisa Klopfer, Jessica Haag, Maike Stillhammer, Luisa Gall, Lara Rettenmaier und Sarah Maier. Sie fuhren ihre Übungen mit ebenso großer Motivation durch und kamen ebenfalls auf den ersten Platz.