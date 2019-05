Kunstradsport: Brillanter Auftritt von Theresa Klopfer

In vier Wochen werden die Europameisterschaften im Hallenradsport in Geispolsheim in Frankreich stattfinden. In die Vorbereitung darauf gehören unter anderem der Länderkampf Deutschland (D) – Österreich (AUT) – Schweiz (CH), der in Höchst/AUT zur Austragung kam.

Für Deutschland angereist waren das 2er Paar der Junioren Alexander Brandl und Andreas Steger des RSV Schleissheim, die 4er-Juniorinnen aus Mainz-Ebersheim, bei den 1er-Junioren Tim Weber (Böhl-Iggelheim) und Simon Köcher (Öschelbronn), bei den 2er-Juniorinnen Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder (Lottstetten) und für die 1er-Juniorinnen Jana Pfann von der RKB Bruckmühl und Theresa Klopfer vom RSV Ebnat.

Ein Ländervergleichswettbewerb steht im Vorzeichen der Europameisterschaft. Die drei im Hallenradsport führenden Nationen treffen auf einander, im direkten Vergleich, da wird beobachtet und auch taktiert, da wird die Konkurrenz eingeschätzt und auch die eigenen Leistungen werden akribisch aufgearbeitet. Die Punkte für Ebnat holten das 2er der Junioren aus Schleissheim und der Weltrekordinhaber bei den 1er Junioren Tim Weber. Das 4er entschieden die Kunstradsportler aus Uzwil/CH für sich, die höchste Punktzahl bei den 2er-Juniorinnen blieben für Rosa Kopf und Svenja Bachmann vom ÖAMTC RV Enzian Sulz stehen.

Klopfer fällt auf

Klopfer wurde beste Deutsche mit 158,07 ausgefahrenen Punkten (eingereichte Punktzahl 172,8) hinter Lorena Schneider aus Höchst mit 160,86, eingereicht 181,0. Auf Platz drei kam Jana Pfann/D mit 147,92 (185), dahinter Alessa Hotz/CH, Julia Hämmerli/CH und Michelle Andrich/AUT.

Aufgefallen ist Bundestrainer der Jugend, Markus Klein, die herausragende Beständigkeit von Klopfer, die maßgeblich auf den Vereinstrainer Thomas Klopfer zurück zu führen ist, wenn gleich dieser betont, auf der Fläche ist Theresa Klopfer allein, da muss sie ihre Leistung auf den Punkt bringen.

Es bleibt abzuwarten, wie Theresa Klopfer nach dem letztjährigen fünften Platz als EM-Neuling am 31. März und 1. Juni in Frankreich abschneiden wird. Von den genannten sechs Sportlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen die eingereichten Punktzahlen von 181 bis 160,6, zumindest bei fünf so eng zusammen, dass letztlich die persönliche Tagesform und die Rahmenbedingungen des Wettkampfes zusammenspielen über die Medaillenvergabe.

Theresa Klopfer kam am Wochenende mit der sehr harten aber fairen Wertung der Kampfrichter am Besten zurecht, Präzision hat sich für die Ebnater Starterin ausgezahlt.