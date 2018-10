Kunst in Kürze in der Rathausgalerie

„Kunst in Kürze“ lädt am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr ein, mit Kultur den Arbeitstag zu beschließen. „Kunst in Kürze“ heißt das Führungsformat mit Natascha Euteneier. Alle Kunstbegeisterten sind eingeladen, bei einer halbstündigen Führung die aktuelle Ausstellung Anita Bialas, Malerei, und Angelika Summa, Bildhauerei, anhand von ausgewählten Kunstwerken zu erkunden. Der Eintritt ist frei. Die nächste Kurzführung ist am Donnerstag 15. November, um 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Galerie im Rathaus: Dienstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr.