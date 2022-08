Kunst im Schloss Fachsenfeld mit Susanne Scholz

Die CDU-Fachsenfeld und der Landtagsabgeordnete Winried Mack laden für Mittwoch, 24. August, um 18 Uhr zu einer Führung durch die Ausstellung „Gespiegelt: Wirklichkeit, Wasser, Wellen, Wahrnehmung“ der Lauchheimer Künstlerin Susanne Scholz ein, deren Werke bereits auf zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen waren. Der neugierige Blick in den Spiegel oder auf Spiegelungen gehört zu den verlockendsten Seherfahrungen für unsere Augen, beschreibt Susanne Scholz ihre Kunstwerke und wird bei der Führung neue Eindrücke und Sichtweisen eröffnen. Zuvor erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen zur Stiftung Schloss Fachsenfeld von Geschäftsführerin Ingrid Hertfelder, die seit kurzem für frischen Wind bei der Stiftung sorgt. Der anschließende Ausklang findet im Gasthaus Rössle statt. Zur besseren Planung wird um Anmeldung per Mail an anmeldung@winfried-mack.de gebeten.