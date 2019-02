Kunde stiehlt E-Bike bei Probefahrt

Von einer Probefahrt mit einem E-Bike ist ein Mann in Wasseralfingen am Dienstagvormittag nicht wie vereinbart zurückgekehrt. Der Mann hatte in einem Fahrradgeschäft in der Wilhelmstraße für ein Cube Kaufinteresse gezeigt und daraufhin eine Probefahrt unternommen. Er kam jedoch nicht wie vereinbart nach zehn Minuten zurück. Die Ermittlungen der Polizei Aalen zu der Person dauern an.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Herren-Mountainbike Cube, Reaction Hybrid pro 500, 19 Zoll. Es ist grau-orange lackiert und hat einen Wert von über 2300 Euro.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben oder hat es seit Dienstagvormittag gesehen?