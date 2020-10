Kultusministerin Eisenmann spricht in Aalen über Bildungspartnerschaften

Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt in Deutschland an - und der Verlauf scheint anders zu sein, als bisher bekannt. So steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Trotzdem gibt es keine dramatischen Szenen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Kaum ein Prozent derer, die am Virus erkranken, sterben derzeit an oder mit dem Virus. Das belegen aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Diese Entwicklung könnte Kritikern der Corona-Maßnahmen in die Hände spielen.