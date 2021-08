Kulturküche: Ausflug mit geflüchteten Familien in den Schwabenpark

Mitte August war es endlich wieder so weit: die Kulturküche Aalen richtete den traditionellen Jahresausflug in Kooperation mit der Unterkunft für Geflüchtete in der Ulmer Straße aus. Die gut 60 Teilnehmenden fuhren in den Schwabenpark – mit dabei: sehr viele Kinder mit Familien. Die Aufregung und Vorfreude war bei allen riesig. Als die Achterbahn zu sehen war, gab es kein Halten mehr. Aber auch alle anderen Attraktionen wurden ausgiebig getestet. Groß und Klein waren mit Begeisterung und großer Freude dabei. Zur Stärkung hat die Kulturküche jedem Ausflügler ein Mittagessen spendiert. So war genügend Power da, um bis um 16 Uhr durchzuhalten. Der Ausflug bot die Möglichkeit für vielfältige Kontakte. Foto: Kulturküche