Kulturdenkmale: Gelder fließen nach Riesbürg, Rosenberg und Schwäbisch Gmünd

Zum Erhalt und zur Sanierung von 75 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen weitere insgesamt 6,3 Millionen Euro freigegeben.

Unterstützt mit 21 280 Euro wird der Jüdische Friedhof in Riesbürg-Pflaumloch mit Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten am Naturstein, einschließlich der Dokumentation. 75 020 Euro erhält die katholische Pfarrkirche zur schmerzhaften Mutter in Rosenberg für Voruntersuchungen sowie für die Sanierung innen und außen und der Sakristei. 137 810 Euro fließennach Schwäbisch Gmünd für die Fassadensanierung des Rathauses, die Instandsetzung der Traufbereiche und des Dachs. Weitere 106 280 Euro gehen in die Stauferstadt für die Außenrestaurierung der katholischen Pfarrkirche Heilig-Kreuz-Münster.