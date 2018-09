Edgar Franz Georg Bux aus Neunheim hat beim Preisrätsel der Ausgabe von „Kultur A²“ zwei Karten für das Kabarettduo Helge & das Udo im Neulemer Farrenstall gewonnen. Gesucht war das sichtbare Wahrzeichen Aalens: das Aalbäumle. Einen Konzertbesuch „Le Caravansérail – Musique baroque“ auf Schloss Kapfenburg gewann Ronald Maier aus Lorch. Karten für die Posterino Dance Company „Through my eyes / Love me if you can!“ gingen an Ingrid Bezler aus Aalen.