Kulttrainer Neururer: Heidenheimer mit „Tor des Jahres“

Wenn einer schon viele tolle Tore gesehen hat, ist es Peter Neururer (66). Der Kulttrainer war zwar an diesem Samstag nicht im Stadion beim FC Ingolstadt, aber auch er vernahm das Tor des Tages wie etliche Menschen, die immer mehr auf die 2. Fußball-Bundesliga schauen. „Für mich Tor des Jahres“, sagte der erfahrene Fußballlehrer tags darauf im „Doppelpass 2. Bundesliga“ bei „Sport 1“ sogar. Die kultige 2. Liga hatte am zweiten Spieltag wieder einmal einen Hingucker parat und für den sorgte der 1. FC Heidenheim beim 2:1-Sieg an diesem Samstagnachmittag im ersten Auswärtsspiel der Saison beim Aufsteiger.

Der Heber fast von der Mittelline, zirka 45 Meter vom Tor entfernt, nach einem Ingolstädter Angriff und per Kopfballvorlage von Dzenis Burnic bei einem Konter. Dann war Kleindienst frei und der gegnerische Torwart Fabijan Buntic zu weit vor dem Tor und zu langsam auf dem Weg dorthin zurück. Kleindiensts eingewechselter Sturmpartner Patrick Schmidt nannte die Bogenlampe „Tims Geistesblitz“.

Und der ging so: „Der Ball springt einmal auf, in der Zeit schaue ich nach oben und sehe, dass der Torwart in der Rückwärtsbewegung ist. Natürlich stand er noch schön weit draußen und dann dachte ich mir einfach mal: Risiko gehen, kann ja nicht schaden“, erklärte der Schütze.

Der sehenswerte Treffer in einem Spiel, das aus Heidenheimer Sicht über weite Strecken kein Hingucker gewesen ist. Das Offensivspiel des FCH hakte, die Bälle kamen gar nicht erst bei Kleindienst und Co. an. „Das ist ein Stürmer, wie man sich ihn vorstellt. Tim hatte es schwer und hatte wenige Aktionen, aber muss da sein in dieser Situation und macht dann das Tor“, befand FCH-Trainer Frank Schmidt.

Das zählt und war auch noch nett anzuschauen. Erinnerungen wurden wach, an den zweiten Spieltag der Vorsaison beim FC St. Pauli – auch wenn da nicht solche ein spektakulärer Treffer fiel. „Wenn man es vergleicht mit dem letzten Jahr, als wir gegen Sankt Pauli ein Riesenspiel gemacht und 4:2 verloren haben, ist es unterm Strich doch so, dass man lieber mit einer weniger guten Leistung die Punkte mitnimmt. Deswegen ist es schon ein Unterschied, ob wir dann in zwei Wochen mit einem oder mit vier Punkten in die Partie gehen. Daher bin ich vor allem mit der Einstellung, dann trotzdem an sich zu glauben, zufrieden. Alles andere können wir noch verbessern“, merkte Schmidt an. Dringend das Offensivspiel im Ballbesitz.

Demnächst spielen die Heidenheimer zwei Mal gegen den weiteren Aufsteiger Hansa Rostock – erst in der ersten Runde des DFB-Pokal bei Hansa (Sonntag 18.30 Uhr), in der Liga eine Woche später (13.30 Uhr) kommt Hansa nach Heidenheim. In Ingolstadt gab der Fußballlehrer nach dem 0:1-Rückstand den Impuls, den die Mannschaft gebraucht habe. Die Einwechsler Robert Leipertz und Patrick Schmidt produzierten den Ausgleich. „Robert Leipertz macht es gut und spielt selbst schnell und einfach nach vorne. Er dreht sich gut auf seinen linken Fuß auf und Patrick Schmidt macht dann das wichtige 1:1“, sagte Schmidt – jener Patrick Schmidt stand eigentlich nach Trainingsauftakt zum Verkauf. Abwarten – das Transferfenster hat noch bis Ende August geöffnet.

Patrick Schmidt nun vor Kleindienst einer, der den Gegner massiv ärgerte. „Am Ende habe wir einfach zweimal eiskalt zugeschlagen“, sagte Kleindienst ganz einfach. Nach seinem Tor des Jahres?