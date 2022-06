Kulinarische Meile findet auch heuer nicht statt

Eigentlich hätte sie kommende Woche stattfinden sollen. Die Rede ist von der Kulinarischen Meile auf dem Spritzenhausplatz. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause haben sich viele Aalener und Gäste von außerhalb auf das Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt gefreut. Die Vorbereitungen waren bereits in vollem Gange. Wegen der Unsicherheit in Zeiten von Corona und dem Personalmangel in der Gastronomie musste die Veranstaltung vom 15. bis 19. Juni allerdings gecancelt werden, bedauert der Citymanager Reinhard Skusa.

Die Absage fällt auch der Mitorganisatorin Tina Morassi schwer. Nach dem Tod ihres Mannes Alfons Wiedemann, der am 14. November 2020 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben ist, und von Anfang an der Hauptorganisator und die treibende Kraft der Kulinarischen Meile unter den Platanen gewesen ist, sei sie federführend mit der Organisation betraut worden. Und diese habe sie trotz der Führung des Weinmarkts Grieser und ihrer Tätigkeit bei der Firma Berendsohn-AG gerne übernommen, um die beliebte Tradition fortzuführen.

Angesichts des großen organisatorischen und logistischen Aufwands, der mit dem Aufbau der Holzhütten, der Pavillons, Sitzbänke und Tische sowie der Verlegung von Strom und Wasser verbunden ist, sei sie gemeinsam mit den Gastronomen frühzeitig in die Planung eingestiegen. Überdies sei das lukullische und geschmackvolle Event, bei dem vor Corona jedes Jahr Meisterköche die Besucher mit Schmankerln verwöhnten, bewusst so gelegt worden, dass sich dieses nicht mit den Wasseralfinger Festtagen überschneidet, die in diesem Jahr vom 24. bis 26. Juni über die Bühne gehen.

Noch viele Aalener und Wasseralfinger erinnern sich an die Unstimmigkeiten, die es im Jahr 2017 gegeben hat, als beide Veranstaltungen zeitgleich terminiert wurden. Um kein böses Blut zwischen der Kernstadt und dem Stadtbezirk zu stiften, hat der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) damals eingelenkt und deshalb die Lange Einkaufsnacht im Rahmen der Kulinarischen Meile zum Leidwesen der Gastronomen und der Einzelhändler gecancelt.

Differenzen hätte es heuer nicht gegeben. Allerdings sei es schwierig gewesen, Wirte für die Veranstaltung zu gewinnen, sagt Tina Morassi. Nach zwei Jahren Corona und sich immer wieder ändernden Verordnungen sei lange nicht klar gewesen, ob das Feinschmecker-Event auf dem Spritzenhausplatz überhaupt stattfinden kann. Viele Gast-ronomen hätten sich deshalb auf die Ausrichtung verschobener Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage konzentriert oder sich neue Wege im Catering erschlossen. Manchem Wirt würde coronabedingt auch das Personal fehlen, um ein Event auf dem Spritzenhausplatz zusätzlich zum laufenden Betrieb stemmen zu können.

Verschoben, ist nicht aufgehoben. Im Gegenteil: Im nächsten Jahr soll es, so der Wunsch von Morassi und Skusa, wieder das Feinschmecker-Event unter den Platanen geben. „Ein solches Aushängeschild, das Gäste auch weit über die Grenzen von Aalen anzieht, muss weiterhin Bestand haben“, sagt Skusa.

Gourmet-Tempel wurde 1995 aus der Taufe gehoben

Entstanden ist die Idee zur Kulinarischen Meile am Stammtisch des Vereins der Köche Ostalb/Aalen im Aalener Stadthallenrestaurant. Inspiriert durch die Weinlaube in Ludwigsburg und das Fressgässle in Freiburg haben sich die dort damals versammelten Gastronomen, darunter der verstorbene Alfons Wiedemann, dazu entschlossen, eine solche hochkarätige kulinarische Veranstaltung nach Aalen zu holen.

Nach dem Vorbild der Veranstaltung in der Stadt am Neckar ist der Gourmet-Tempel auf dem Spritzenhausplatz 1995 ins Leben gerufen worden und hat bis vor Corona Tausende von Feinschmeckern und Weinliebhabern, darunter auch Gäste von Heilbronn, Stuttgart oder Ludwigsburg, auf den Spritzenhausplatz gezogen. Nicht zuletzt wegen der Auswahl, die die Meisterköche hochkarätiger Gastronomiebetriebe den Besuchern mit Filet vom schwäbischen Landschwein auf Rote-Bete-Gnocchi, jungem Spinat und mildem Ziegenkäse oder geschmorter Lammhäxle auf provencalischem Gemüse offerierten.

Auch für die Stadt Aalen war und ist die Kulinarische Meile ein Highlight, die in der Vergangenheit vom OB der Stadt eröffnet wurde. Im Gegensatz zum Wirtedorf in Heidenheim hat die kulinarische Veranstaltung überlebt. Dass diese heuer nicht stattfinden kann, bedauert nicht nur der Citymanager Reinhard Skusa.