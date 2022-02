Künstliche Intelligenz spielt „Ode an die Freude“

Wenn Maschine und Musik aufeinandertreffen, kommt Konzertstimmung auf: Im Rahmen des diesjährigen Ideenwettbewerbs „Gemeinsam wird es KI“ der Civic Innovation Plattform des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Künstlichen Intelligenz (KI) ist das Pandemic Robot Orchestra (PaRoO) der Hochschule Aalen jetzt ausgezeichnet und prämiert worden.

Die Kunstinstallation, die aus muszierenden Robotern besteht, ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule Aalen unter Leitung von Professorin Doris Aschenbrenner und Bruno Kramm, elektronischer Musiker und Geschäftsführer der Firma Infinite Devices aus Magdeburg. Studierende der Technischen Universität Delft aus den Niederlanden in Zusammenarbeit mit Bachelor-Studierenden aus Aalen brachten den Robotern anschließend das Muszieren bei.

Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird an der Hochschule Aalen jetzt für die Weiterentwicklung des Projekts im Rahmen der Lehre verwendet.

Das Pandemic Robot Orchestra ist eine Kunstinstallation, in der echte Musikinstrumente eine von einer Künstlichen Intelligenz komponierte Musik spielen. „Es lädt Menschen dazu ein, sich mit den Potenzialen von Künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaft auf kreative Weise zu beschäftigen und Schwellenängste vor KI abzubauen“, erklärt Professorin Doris Aschenbrenner, die im Studiengang Maschinenbau/Entwicklung – Design und Simulation Vorlesungen zu Industrie 4.0 hält. Und auch die Zuhörer werden mit eingebunden: Per Videostram können sie die Spielweise des Orchesters interaktiv beeinflussen und mitbestimmen, was die Roboter auf den echten Instrumenten spielen.

Ursprünglich war die Premiere während des renommierten Kunst- und Technologie-Festivals „Highlight Delft“ geplant, welches aufgrund der Pandemie aber abgesagt wurde. Das Pandemic Robot Orchestra soll in einer Wanderausstellung immer wieder an neuen Orten Europas installiert werden können.

Die Orchesterpartitur baut dabei dem Ursprung nach auf Motive Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ und symbolisiert in seiner stetigen musikalischen Transformation durch den Input der Zuschauer die Vielfalt Europas und seiner Menschen. Das Projekt wird momentan von verschiedenen Teams dezentral weiterentwickelt, um im Winter 2022 seine Uraufführung zu erleben.