Künftig auch für Mütter: Kindererholung der Caritas Ost-Württemberg startet neu

Neustart für ein über Jahrzehnte lang bewährtes Angebot: Die Kindererholung der Caritas-Ost-Württemberg stellt sich auf neue Füße. 2023 können erstmals Mütter mit ihren Kindern an dem Programm für sozial benachteiligte Familien teilnehmen. Auch der Ferienort ist ein anderer: Statt wie früher nach Tirol zu reisen, verbringen die Teilnehmer die drei Wochen in Schorndorf. Die Caritas macht so aus der Not eine Tugend.

In der Region ist es schön

„Bei uns in der Region ist es auch schön.“ In diesem Bewusstsein haben die Organisatoren der Kindererholung einen Weg gefunden, das beliebte Programm neu aufzulegen. Seit Ende der 70er-Jahre hatte die Caritas jedes Jahr dafür gesorgt, dass Kinder aus benachteiligten Familien, Heimkinder und Migrantenkinder etwas erleben konnten, was für andere selbstverständlich ist: Urlaub. Jedes Jahr bereiteten die Betreuerinnen und Betreuer in den Sommerferien bei zwei dreiwöchigen Aufenthalten „in einer großartigen Unterkunft“, so Anita Knauß von der Caritas Ost-Württemberg, jeweils rund 100 Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren sorglose Tage in der Natur. „Diese Kinder sind normalerweise nicht viel draußen“, weiß Anita Knauß. „Dort in Tirol hatten sie es traumhaft.“

In den vergangenen Jahren immer schwieriger

Doch in den vergangenen Jahren wurde es immer schwieriger. 2020 und 2021 fand unter Pandemiebedingungen immerhin noch jeweils eine dreiwöchige Kindererholung statt, 2022 wurde keine Kindererholung angeboten. Grund für die Kürzungen war aber weniger Corona. Sondern es haben sich zwei Voraussetzungen geändert: „Wir finden nicht mehr ausreichend Betreuer, die die Zeit aufwenden können, um den Kindern gerecht zu werden“, nennt Anita Knauß die erste. Die zweite: „Uns sind die Zuschüsse weggebrochen.“ Zunächst habe sich die Krankenkasse aus der Finanzierung herausgezogen, zum nächsten Jahr müsse leider auch der Landkreis die Förderung einstellen.

„Insofern war die Corona-Lücke für uns von Vorteil“, findet die Caritas-Sprecherin. Viele der teilnehmenden Kinder verbrachten jedes Jahr die Ferien in Tirol und freuten sich schon aufs nächste Mal. Viele ihrer Eltern verließen sich auf diese Form der Ferienbetreuung. „Manche Familien waren über Generationen dabei“, weiß Anita Knauß. Doch nun hatte es ohnehin einen „Cut“ gegeben. Nun werden die früheren Teilnehmer auf andere Angebote aufmerksam gemacht wie zum Beispiel eine Ferientagesbetreuung, während die Caritas-Kindererholung neue Wege geht. „Nach über 40 Jahren gilt es, sich der Zeit anzupassen“, so die Sprecherin.

Ein Haus in Schorndorf soll Erholung bieten

In Schorndorf hat die Caritas Ost-Württemberg ein Haus gemietet, in dem Platz für rund 30 Feriengäste ist. Hier sollen Kinder von Geflüchteten und ihre Mütter, vor allem aus der Ukraine, zur Ruhe kommen und Kraft tanken. „Bei den Geflüchteten aus der Urkaine gibt es einen hohen Bedarf“, begründte Anita Knauß diesen Schwerpunkt. „Aber wir halten das Angebot auch für andere offen, zum Beispiel einkommensschwache Alleinerziehende. Wir hoffen auf eine gute Mischung.“

Die Caritas-Sprecherin geht davon aus, dass vor allem die Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialberatung, aber auch Schulsozialarbeiter Vorschläge machen werden, für wen die Auszeit besonders sinnvoll wäre. Erfahrungsgemäß gebe es nie so viele Plätze, wie Bedarf da sei. Wer einen Platz erhält, den erwarten viel Bewegung in der Natur, bunte Abende mit Aufführungen, gemeinsame Mahlzeiten, aber auch Zeit für die Mütter unter sich, während ihre Kinder betreut werden. Kostenlos ist das Programm für die Teilnehmer nicht: „Die Familien müssen auch einen Eigenanteil bezahlen“, erklärt Anita Knauß. Die übrige Finanzierung geschieht durch Spenden.