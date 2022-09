Kucher: Landwirtschaft ist für Ernährung zuständig, nicht für erneuerbare Energien

Beim „5. Kreisentwicklungs-DIALOG“ im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes war auch Hubert Kucher zugegen, der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb. Dass dieser die Flächen für erneuerbare Energien nicht primär in der Landwirtschaft sieht, ist bekannt. Landrat Joachim Bläse bat ihn in der Runde schließlich zu Wort, um die Sicht der Landwirte zu dokumentieren.

Ernährung un Energie nicht gegeneinander ausspielen

„Die Landwirtschaft ist nicht nur für erneuerbare Energien da, sondern auch für die Ernährungssicherheit, was wichtig ist. Wir sollten uns nicht auf der einen Seite vom Ausland unabhängig, und auf der anderen Seite dann von der Ernährung abhängig machen. Da muss man aufpassen, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt“, sagt Kucher. Dazu habe man sich in der Landwirtschaft deutlich weiterentwickelt, einzig beim Schweinefleisch herrsche noch eine Überproduktion vor, den Rest habe man deutlich runtergefahren. Kucher weist deutlich darauf hin, dass die Landwirtschaft nicht gegen erneuerbare Energien ist, „das sieht man ganz klar an den ganzen Photovoltaikanlagen. Wahrscheinlich haben die Landwirte die meisten Anlagen auf ihren Dächern und Ställen“.

Erst die Parkplätze und Autobahnen, dann erst landwirtschaftliche Fläche

Dann aber sagt er, was ihm missfällt, bewusst provokant: „Solange wir noch Parkplätze haben, bei denen keine Photovoltaik aufgebaut ist, solange brauchen wir auch nicht auf landwirtschaftliche Flächen zurückgreifen“, so Kucher weiter. Sein Aufruf: erst die Flächen nutzen, die man bereits zur Verfügung habe, doppelt oder dreifach. „Damit würden wir das Ziel, das Achtfache der Photovoltaik, erreichen“, rechnet Kucher vor. Dazu nannte er noch die Autobahnauffahrten oder Truppenübungsplätze, die genügend Flächen böten. Wenn dies alles geschehe, es dann aber immer noch nicht reichen würde, dann stünden auch die Landwirte dem Eingriff in die landwirtschaftlichen Flächen aufgeschlossener gegenüber, ist Kucher überzeugt. Dazu fordert Kucher, die Biogas-Anlagen laufen zu lassen. „Dann haben wir Strom. Das ist auch erneuerbare Energie“, so Kucher weiter, die vor allem auch nachts funktionierten.

Staatssekretär Baumann gibt Kucher recht, aber...

Staatssekretär Andre Baumann gab Kucher in vielen Punkten recht. „Beim Ausbau muss man wieder einige Widerstände brechen, aber die werden in Baden-Württemberg gebrochen, ziemlich hart. Widerstand ist da zwecklos.“ Er fügte aber auch an, dass man an den landwirtschaftlichen Flächen nicht vorbeikommen werde. Es gehe aber „nur“ um 1200 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Baumann: „Das ist nicht viel.“ Das müsse man ins Verhältnis stellen, so Baumann.